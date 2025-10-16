मुंबई पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. ‘ज्योति’ नाम की ट्रांसजेंडर, जिसे कई लोग ‘गुरु मां’ के नाम से जानते हैं, असल में बांग्लादेश की नागरिक बाबू अयान खान निकली. पिछले 30 सालों से वह फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में रह रही थी, और उसके करीब 300 से अधिक फॉलोअर मुंबई के अलग-अलग इलाकों में मौजूद हैं.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, ज्योति ने भारत का जन्म प्रमाणपत्र, आधार और पैन कार्ड जैसे कई दस्तावेज तैयार करवाए थे. लेकिन हालिया जांच में यह सभी दस्तावेज़ फर्जी पाए गए. इसके बाद शिवाजी नगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

दस्तावेजों के कारण उसे छोड़ा गया

दरअसल, कुछ महीने पहले जब मुंबई में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई चल रही थी, तब ज्योति के कुछ साथी ट्रांसजेंडरों को भी पकड़ा गया था. उसी दौरान पुलिस ने ज्योति से पूछताछ की थी, लेकिन वैध दिखने वाले दस्तावेजों के कारण उसे छोड़ा गया था.

अब जांच में सामने आया है कि ज्योति के मुंबई में 20 से अधिक मकान हैं, जिनमें से ज्यादातर रफीक नगर, गोवंडी, देवनार और ट्रॉम्बे इलाकों में स्थित हैं. इन इलाकों में उसके अनुयायी रहते हैं जो उसे ‘गुरु मां’ मानते हैं.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ शिवाजी नगर, नारपोली, देवनार, ट्रॉम्बे और कुर्ला पुलिस स्टेशनों में कई अन्य मामले भी दर्ज हैं. इस मामले में मुंबई पुलिस ने पासपोर्ट अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत अयान खान उर्फ ज्योति उर्फ गुरु मां को गिरफ्तार किया है.