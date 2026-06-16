Cockroach Janta Party: क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब लड़ेगी चुनाव? अभिजीत दीपके ने साफ किया रुख

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार (16 जून) को संकेत दिया कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है. साथ ही, उन्होंने NEET-UG विवाद के बाद देश के छात्रों से 'संपर्क न करने' के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी की. दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नागपुर में CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी बात रखी.

हमें चुनाव क्यों लड़ना चाहिए?- अभिजीत दीपके

जब उनसे पूछा गया कि क्या CJP चुनाव लड़ेगी, तो दीपके ने कहा, "हमें चुनाव क्यों लड़ना चाहिए? मेरा मतलब है, अगर इस देश में हर किसी को अपने अधिकारों की मांग के लिए चुनाव लड़ना पड़े तो यह कैसे चलेगा?"

आत्महत्या करने वाले छात्रों के माता-पिता से माफी मांगें पीएम- दीपके

इस सवाल पर कि क्या प्रधानमंत्री को देश के युवाओं को संबोधित करना चाहिए और उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि पेपर लीक दोबारा नहीं होंगे, दीपके ने कहा, ''पीएम मोदी को सबसे पहले उन पांच या छह छात्रों के माता-पिता से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने 3 मई को होने वाली NEET-UG परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या कर ली थी.''

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आप कब तक अपनी 'मन की बात' करते रहेंगे- अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने आगे कहा, ''प्रधानमंत्री दुनिया भर में होने वाली किसी भी घटना पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ देश के छात्र आत्महत्या कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की ओर से उनके लिए संवेदना का एक पोस्ट तक नहीं आता. आप कब तक अपनी 'मन की बात' और 'परीक्षा पे चर्चा' की बातें करते रहेंगे? कम से कम छात्रों के 'मन की बात' तो सुनिए.''

CJP ने फिर की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

CJP के संस्थापक ने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री छात्रों से बातचीत करते, तो वे उनकी समस्याओं को समझ पाते और उनका समाधान निकाल पाते. उन्होंने दोहराया कि CJP का देशव्यापी विरोध तब तक नहीं रुकेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं.

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