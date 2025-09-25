महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि विपक्ष बार-बार जेन जेड (Gen Z) युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के युवा आज प्रोटेस्ट में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स में अपनी पहचान बना रहे हैं.

राहुल गांधी पर बोला सीधा हमला

फडणवीस ने तीखा बयान देते हुए कहा, “जिनको नेपाल से इतना प्रेम है, वो जाकर नेपाल में रहे. रोज नेपाल की बात करते हैं. भारत कहां है और नेपाल कहां है? हमारा छोटा भाई है नेपाल. मैं मानता हूं कि हमारे इतने सालों के ऐतिहासिक रिश्ते रहे. लेकिन कहां नेपाल है, कहां भारत है? भारत ने कितना विकास कर लिया है. हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने.”

'भारत के युवा बदल चुके हैं'

सीएम फडणवीस ने कहा कि आज भारत के युवा पूरी तरह बदल चुके हैं. उन्होंने कहा, “आज हमारे युवाओं के पास प्रोटेस्ट के लिए समय नहीं है. हमारे युवा आज स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं. हमारे युवा एआई में काम कर रहे हैं. हमारे युवा बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैं. हमारे युवा बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं. हमारे युवाओं ने दुनिया को व्यापित कर लिया है. सिलिकॉन वैली चले जाइए वो हमारे युवा हैं.”

फडणवीस ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के युवाओ को समझते ही नहीं है. उन्होंने कहा, “मैं यह मानता हूं कि हमारी जेन जी जो है ना, इसका विचार ही अलग है. हमारी जेन जी, ये कोई नेपाल की तरह काम करने वाली जेन जी नहीं है."

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी को जो लगता है कि उन्होंने झूठ बोलकर देख लिया, सारे हथकंडे लगाकर देख लिए. अब राहुल गांधी एक प्रकार से हतप्रभ हैं. और इसलिए उनको लगता है कोई तो आएगा, कोई तो इस सरकार के खिलाफ कुछ करेगा, कोई तो इस सरकार को हटाएगा. तो अब उनको ऐसा लगता है कि जेन जी को मैं अपील करूंगा. लेकिन जेन जी के लिए, इस भारत के जेन जी के लिए राहुल गांधी की अहमियत क्या है, इस पर मैं नहीं बोलना चाहता.”

फडणवीस का यह बयान विपक्ष और राहुल गांधी दोनों पर बड़ा राजनीतिक वार माना जा रहा है. जहां राहुल गांधी और विपक्ष बार-बार युवाओं को आंदोलन और प्रोटेस्ट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं फडणवीस ने साफ कहा कि भारत की नई पीढ़ी का ध्यान अब टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और विकास पर है.