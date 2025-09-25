नवरात्रि के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने चेतावनी देते हुए कहा कि त्योहार के दौरान किसी को भी हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

बुधवार (25 सितंबर) को मुंबई के मानखुर्द इलाके में सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित दुर्गा पंडाल के दौरे पर राणे ने कहा, ''राज्य की महायुति सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, जिसे हिंदू वोटों के समर्थन से चुना गया है, और जिन्होंने गोल टोपी पहन रखी है, उन्होंने इसके लिए वोट नहीं दिया.''

मानखुर्द में टकराव पर क्या बोले?

गौरतलब है कि रविवार रात मानखुर्द में मां दुर्गा की मूर्ति के कथित अपमान के बाद दो समूहों में टकराव हुआ था. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा, "आप अपने त्योहार शांति से मनाइए, हम अपने त्योहार मनाएंगे. हमें तिरछी नजर से मत देखो."

मंत्री ने कहा, "मुंबई का माहौल बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी." अगर किसी को त्योहार मनाने के लिए अनुमति चाहिए तो बस सरकार को कॉल करें, अनुमति तुरंत मिल जाएगी.

मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने कहा, ''मुंबई के मानखुर्द साठे नगर इलाके में नवरात्रि के दौरान कुछ समाजसेवियों ने दुर्गामाता की मूर्ति पर हमला कर तोडफोड करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. एक हिन्दू होने के नाते आज मैंने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली. साथ ही इस बार मां के दर्शन कर महाआरती का सम्मान प्राप्त किया.''

आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने कहा, ''पुलिस के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. इस मुद्दे को लेकर मैंने स्थानीय नागरिकों को आश्वस्त किया है कि मैं स्वयं मुख्यमंत्री को घटना से अवगत कराऊंगा और कड़ी शिक्षा की मांग करूंगा. इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित हुए और हिंदू एकता का दौरा किया.''

सोमवार को मंत्री नितेश राणे ने दावा किया था कि नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजन लव जिहाद के केंद्र बनते जा रहे हैं. उन्होंने VHP की इस सलाह का समर्थन किया कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजक प्रतिभागियों के पहचान दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें.