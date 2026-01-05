महाराष्ट्र: पुलिस अधिकारी की हत्या कर जमीन में दफनाया शव, कुछ पुलिसकर्मियों पर ही साजिश का शक
Maharashtra News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में देवगांव रंगारी पुलिस स्टेशन में कार्यरत नानासाहेब दिवेकर की हत्या कर शव को उनके पैतृक गांव बलहेगांव में दफना दिया गया.
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले से एक चौंकाने वाली और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर उसके शव को जमीन में दफना दिया गया है. यह भयावह घटना वैजापुर तालुका के बलहा गांव में घटी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
मृतक पुलिस अधिकारी का नाम नानासाहेब रामजी दिवेकर (निवासी बलहेगांव, तालुका वैजापुर) है और वे देवगांव रंगारी पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे.
पैतृक गांव में जमीन के नीचे से मिला पुलिसकर्मी का शव
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नानासाहेब दिवेकर देवगांव रंगारी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर थे, लेकिन पिछले दो दिनों से वे लापता थे. उनके रिश्तेदार और पुलिसकर्मी उनकी तलाश करने लगे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया. इससे उनके परिवार और सहकर्मियों में चिंता का माहौल बन गया था.
रविवार को दिवेकर के पैतृक गांव बलहेगांव स्थित घर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिलीं, जिससे शिउर पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे. वस्तुओं के आधार पर जब जमीन में गड्ढा खोदकर जांच की गई, तो उसमें नानासाहेब दिवेकर का शव मिला. क्योंकि शव को जमीन में गाड़ना स्पष्ट था, इसलिए इस हत्या को सुनियोजित माना जा रहा है.
पुलिस हत्या के सटीक कारणों की जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस हत्या के सटीक कारण, आरोपियों की पहचान और घटना के समय और तरीके की गहन जांच में जुटी हुई है. जिले में पुलिस बल में इस घटना को लेकर काफी सनसनी है, क्योंकि किसी पुलिस अधिकारी की इस तरह हत्या काफी दर्दनीय है.
कुछ पुलिसवालों पर भी साजिश का शक
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद पुलिस अधीक्षक विनय कुमार राठौड़ भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने भी घटना की गहन जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल पर खोजी कुत्तों की एक टुकड़ी भी तैनात की कर दी गई है. पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इस घटना से जुड़े कुछ संदिग्ध पुलिस वालों को भी हिरासत में लिया है.
