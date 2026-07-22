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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराहुल गांधी के PM आवास के पास प्रदर्शन के सवाल पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, 'इनसे अच्छे तो...'

राहुल गांधी के PM आवास के पास प्रदर्शन के सवाल पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, 'इनसे अच्छे तो...'

Uddhav Thackeray News: राहुल गांधी के प्रदर्शन से जुड़े सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार किस बेरहमी से इनके साथ पेश आ रही है. उन्होंने कहा कि कई लोग ये कहने लगे है कि इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 22 Jul 2026 03:35 PM (IST)
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शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बुधवार (22 जुलाई) को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. मंगलवार को वो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे थे. आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पहले दिन से हमारी पार्टी अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक और इन बच्चों के समर्थन में है. 

'... इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे'

राहुल गांधी के आंदोलन और हिरासत में लिए जाने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "संयोग की बात है या पता नहीं क्यों कल ही राहुल गांधी ने भी आंदोलन किया. अगर हम देखें कि किस बेरहमी के साथ सरकार इनके साथ पेश आ रही है या जो कर रही है वो प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है. अब बहुत सारे लोग तो ये कहने लगे हैं कि इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे. इसका मतलब है कि ये है कि जो भी सत्ता में हैं उनके दिमाग में शायद हवा चली गई है. इस हवा को निकालने में जनता को वक्त नहीं लगता."

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सरकार बातचीत कर लेती तो ये नौबत नहीं आती- उद्धव

उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर कोई भी आंदोलन करता है तो सरकार का कर्तव्य है कि उनके साथ जाकर बात करे. वो क्या कहना चाहते हैं, अगर कोई गलतफहमी है तो उसको दूर करे लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. अगर सरकार पहले दिन बात कर लेती तो ये नौबत नहीं आती. जब सोनम वांगचुक के पिता ने अनशन किया था तो उस समय इंदिरा गांधी ने जाकर उनसे बात की थी. अन्ना हजारे के आंदोलन के समय कांग्रेस ने मंत्री को बातचीत के लिए भेजा था. खुद के 'मन की बात' की बात लोगों को सुनाएं और जन की बात न सुनें तो ये तानाशाही है.

अगर छात्र इस्तीफा मांग रहे हैं तो गलत क्या है- उद्धव

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा, "अगर बच्चे इस्तीफा मांग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है. उनके भविष्य का मामला है. एक व्यक्ति और पूरे देश के भविष्य में से एक को चुनना है."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 22 Jul 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray RAHUL GANDHI
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