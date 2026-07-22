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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Politics: शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसद घोषित होंगे आयोग्य? इस बात से मिले संकेत

Maharashtra Politics: शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसद घोषित होंगे आयोग्य? इस बात से मिले संकेत

Maharashtra Politics: न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 22 Jul 2026 03:24 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पार्टी के छह सांसदों के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को अनुमति देने के निर्णय को चुनौती दी गई है.

न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है. पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए.’’ तथा मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध कर दी.

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शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हुई

मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने 18 जुलाई को शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के शिंदे नीत शिवसेना में विलय को अनुमति दी थी. आधिकारिक सूत्रों ने बताया था कि, इन छह सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना के सदस्यों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है.

शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हुए थे निर्वाचित

शिवसेना (यूबीटी) के टिकट पर कुल नौ सांसद निर्वाचित हुए थे, जिनमें से छह शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं. शिवसेना (यूबीटी) ने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष दलील दी थी कि उसके बागी सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह दल-बदल विरोधी कानून के दायरे में आता है.

क्या है पूरा मामला

शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के टूट कर शिवसेना शिंदे में शामिल होने के मामले में मंगलवार, 21 जुलाई को शिवसेना यूबीटी के वकील ने मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. उद्धव गुट की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा, "दोनों धड़ों के बीच का विवाद पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. स्पीकर ने सांसदों के विलय को मान्यता दे दी है. इस तरह हमारी पार्टी अब संसद में काम नहीं कर पाएगी. यह संसद के मौजूदा सत्र को प्रभावित करने के लिए लिया गया फैसला है."

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Published at : 22 Jul 2026 03:24 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT SUPREME COURT
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