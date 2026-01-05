महाराष्ट्र: जान के लिए बड़ा खतरा बन रहे चाइनीज मांझे, वाशिम में बाइक सवार का गला कटा

वाशिम जिले के शिरपुर क्षेत्र में जानलेवा चाइनीज मांझे के कारण एक गंभीर हादसा सामने आया है. शिरपुर निवासी खैरू बुद्धू चौधरी (57) बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान खंडोबा मंदिर के पास सड़क पर लटक रहे मांझे की चपेट में आने से उनके गले में गंभीर चोट लग गई.

घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया. घायल युवक ने इलाज कराने के बाद दुकानों पर चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.

पुलिस ने मांझा बेचने वालों को जारी किया नोटिस

घटना की गंभीरता को भांपते हुए चौधरी ने तुरंत बाइक रोक दी, जिससे उनकी जान बच गई और एक बड़ी दुर्घटना टल गई. हादसे के बाद घायल अवस्था में उन्होंने शिरपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित के अनुसार, पुलिस ने अवैध रूप से चाइनीज मांझे बेचने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहे चाइनीज मांझे

गौरतलब है कि मकर संक्रांति के पहले पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज मांझे लगातार सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनता जा रहा है. इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांझे की बिक्री और उपयोग पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है.

ये भी पढ़िए- 'राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा', कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी पर दिलीप जायसवाल ने उठाए सवाल