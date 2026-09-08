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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबॉम्बे HC की एसोसिएट परीक्षा में नकल, 12 पर्चियों संग अभ्यर्थी धराया

बॉम्बे HC की एसोसिएट परीक्षा में नकल, 12 पर्चियों संग अभ्यर्थी धराया

मुंबई के माटुंगा स्थित परीक्षा केंद्र पर बॉम्बे हाई कोर्ट की एसोसिएट पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में एक अभ्यर्थी को 12 लिखित पर्चियों के साथ पकड़ा. हाई कोर्ट के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 08 Sep 2026 06:46 PM (IST)
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मुंबई के माटुंगा स्थित परीक्षा केंद्र पर बॉम्बे हाई कोर्ट की एसोसिएट पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के दौरान नकल का बड़ा मामला सामने आया है. पर्यवेक्षकों ने एक अभ्यर्थी को 12 लिखित पर्चियों के साथ रंगे हाथों पकड़ा. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट प्रशासन के निर्देश पर माटुंगा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और गैर-कानूनी साधनों के इस्तेमाल के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

यह मामला 6 सितंबर 2026 को आयोजित बॉम्बे हाई कोर्ट की एसोसिएट लिखित परीक्षा से जुड़ा है. परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई थी. परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की विशेष समिति की निगरानी में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे.

अतिरिक्त प्रबंधक को सौंपी थी सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी

इसी व्यवस्था के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त प्रबंधक ई.बी. शिवकुमार को सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उन्हें माटुंगा स्थित राजा शिवाजी विद्यालय परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र वितरण और पर्यवेक्षकों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी. परीक्षा शुरू होने के करीब आधे घंटे बाद हॉल नंबर 316 में पर्यवेक्षक पंढरी तुलसीराम गोटे को एक अभ्यर्थी की गतिविधियों पर शक हुआ. इसके बाद अभ्यर्थी की तलाशी ली गई, जिसमें अंग्रेजी भाषा में लिखी कुल 12 पर्चियां बरामद हुईं.

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पर्चियां बरामद होने के बाद एबी शर्मा को सौंपी पूरी रिपोर्ट

आरोपी की पहचान सचिन संजय पवार (29), निवासी सातारा के रूप में हुई है. आरोप है कि उसने नकल के लिए इन पर्चियों को इस तरह छिपाकर रखा था कि परीक्षा के दौरान उनका इस्तेमाल किया जा सके. पर्चियां बरामद होने के बाद पर्यवेक्षक ने उन्हें जब्त कर पूरी रिपोर्ट केंद्र की मुख्य परीक्षा निरीक्षक एबी शर्मा को सौंपी. इसके बाद चीफ कंडक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त प्रबंधक ईबी शिवकुमार ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

बरामद 12 पर्चियों न्यायाधीश समिति के समक्ष होगी पेश 

शिकायत के मुताबिक, बरामद मूल 12 पर्चियों को पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की समिति के समक्ष पेश किया जाएगा. समिति के निरीक्षण और आदेश के बाद मूल सबूत आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंपे जाएंगे. माटुंगा पुलिस ने आरोपी सचिन संजय पवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने खुद नकल की थी या इस मामले के पीछे किसी संगठित गिरोह अथवा अन्य लोगों की भूमिका थी.

परीक्षा के निर्देशों में स्पष्ट तौर पर नकल और किसी भी तरह के गैर-कानूनी साधनों के इस्तेमाल को दंडनीय बताया गया था. इसके बावजूद आरोपी के पास से 12 पर्चियां मिलने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 08 Sep 2026 06:35 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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