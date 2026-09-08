इम्तियाज खत्री केस में PAK कनेक्शन: PoK में रहते हैं आरोपी के परिजन

मुंबई के बांद्रा स्थित गरीब नगर में हुई तोड़क कार्रवाई पर तारीफ करने वाला सोशल मीडिया पोस्ट करने के बाद कारोबारी इम्तियाज खत्री को पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सऐप कॉल और वॉइस नोट के जरिए धमकी मिलने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की CIU ने 45 वर्षीय मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार किया है.

सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी के पिता और भाई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में रहते हैं और उनके लश्कर-ए-तैयबा से कथित संबंध होने की जानकारी सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, मोहम्मद शरीफ अपने पिता और भाई के संपर्क में भी था. इसी के चलते क्राइम ब्रांच इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन और संभावित आतंकी लिंक के एंगल से जांच कर रही है.

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पुंछ का रहने वाला है आरोपी शरीफ

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 45 वर्षीय मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है. शरीफ मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के पुंछ इलाके का रहने वाला है और साल 2008 से मुंबई में रह रहा था. वह सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था.

जानकारी के मुताबिक, गरीब नगर में हुई कार्रवाई के बाद इम्तियाज खत्री ने सरकार की कार्रवाई की सार्वजनिक तौर पर तारीफ की थी. इसके कुछ समय बाद उन्हें पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे व्हाट्सऐप कॉल और वॉइस नोट मिले.

पाकिस्तानी शख्स के संपर्क में था आरोपी शरीफ

मामले की जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पाकिस्तान में मौजूद एक शख्स और मोहम्मद शरीफ के बीच संपर्क होने की जानकारी मिली. पुलिस ने शरीफ के मोबाइल फोन की जांच की तो पाकिस्तान में मौजूद उस व्यक्ति के साथ बातचीत और संपर्क के सबूत मिले. इसके बाद क्राइम ब्रांच ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद शरीफ को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 13 सितंबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया है. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पाकिस्तान में मौजूद शख्स से शरीफ का किस तरह का संपर्क था और इम्तियाज खत्री को मिली धमकी में उसकी क्या भूमिका थी.

जांच में हुआ ये खुलासा

जांच में यह भी सामने आया है कि मोहम्मद शरीफ के पिता पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहते हैं. इसी वजह से क्राइम ब्रांच इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन के एंगल से भी जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी के पीछे कौन लोग हैं. क्राइम ब्रांच ने आरोपी की पत्नी सबनम और उसके भतीजे से भी पूछताछ की है.

सबनम ने पुलिस को बताया कि शरीफ साल 2008 में मुंबई आया था और उसने अंधेरी, साकीनाका, जोगेश्वरी और बांद्रा इलाके में वॉचमैन के तौर पर काम किया. फिलहाल शरीफ और उसकी पत्नी दोनों सतारा में रह रहे थे, जहां सबनम घरों में काम करती है.

क्राइम ब्रांच अब आरोपी के पाकिस्तान में मौजूद संपर्कों, उसके मोबाइल से मिले डेटा, पिता और भाई से उसके संपर्क और इम्तियाज खत्री को मिली धमकी के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमकी महज डराने की कोशिश थी या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था.

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