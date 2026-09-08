Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रइम्तियाज खत्री केस में PAK कनेक्शन: PoK में रहते हैं आरोपी के परिजन

इम्तियाज खत्री केस में PAK कनेक्शन: PoK में रहते हैं आरोपी के परिजन

पाकिस्तान के नंबर से कॉल और वॉइस नोट के जरिए बिजनेसमैन इम्तियाज खत्री को धमकी दी गई है. मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने सतारा से सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 08 Sep 2026 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के बांद्रा स्थित गरीब नगर में हुई तोड़क कार्रवाई पर तारीफ करने वाला सोशल मीडिया पोस्ट करने के बाद कारोबारी इम्तियाज खत्री को पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सऐप कॉल और वॉइस नोट के जरिए धमकी मिलने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की CIU ने 45 वर्षीय मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार किया है. 

सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी के पिता और भाई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में रहते हैं और उनके लश्कर-ए-तैयबा से कथित संबंध होने की जानकारी सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, मोहम्मद शरीफ अपने पिता और भाई के संपर्क में भी था. इसी के चलते क्राइम ब्रांच इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन और संभावित आतंकी लिंक के एंगल से जांच कर रही है.

महाराष्ट्र: पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह के आरोपी योगानंद को किया गिरफ्तार

पुंछ का रहने वाला है आरोपी शरीफ

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 45 वर्षीय मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है. शरीफ मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के पुंछ इलाके का रहने वाला है और साल 2008 से मुंबई में रह रहा था. वह सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था.

जानकारी के मुताबिक, गरीब नगर में हुई कार्रवाई के बाद इम्तियाज खत्री ने सरकार की कार्रवाई की सार्वजनिक तौर पर तारीफ की थी. इसके कुछ समय बाद उन्हें पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे व्हाट्सऐप कॉल और वॉइस नोट मिले. 

पाकिस्तानी शख्स के संपर्क में था आरोपी शरीफ

मामले की जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पाकिस्तान में मौजूद एक शख्स और मोहम्मद शरीफ के बीच संपर्क होने की जानकारी मिली. पुलिस ने शरीफ के मोबाइल फोन की जांच की तो पाकिस्तान में मौजूद उस व्यक्ति के साथ बातचीत और संपर्क के सबूत मिले. इसके बाद क्राइम ब्रांच ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद शरीफ को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 13 सितंबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया है. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पाकिस्तान में मौजूद शख्स से शरीफ का किस तरह का संपर्क था और इम्तियाज खत्री को मिली धमकी में उसकी क्या भूमिका थी.

जांच में हुआ ये खुलासा

जांच में यह भी सामने आया है कि मोहम्मद शरीफ के पिता पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहते हैं. इसी वजह से क्राइम ब्रांच इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन के एंगल से भी जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी के पीछे कौन लोग हैं. क्राइम ब्रांच ने आरोपी की पत्नी सबनम और उसके भतीजे से भी पूछताछ की है. 

सबनम ने पुलिस को बताया कि शरीफ साल 2008 में मुंबई आया था और उसने अंधेरी, साकीनाका, जोगेश्वरी और बांद्रा इलाके में वॉचमैन के तौर पर काम किया. फिलहाल शरीफ और उसकी पत्नी दोनों सतारा में रह रहे थे, जहां सबनम घरों में काम करती है.

क्राइम ब्रांच अब आरोपी के पाकिस्तान में मौजूद संपर्कों, उसके मोबाइल से मिले डेटा, पिता और भाई से उसके संपर्क और इम्तियाज खत्री को मिली धमकी के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमकी महज डराने की कोशिश थी या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था.

महाराष्ट्र: ऑटो-टैक्सी चालकों पर RTO का एक्शन, यात्रियों को मना करना पड़ेगा भारी

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई ड्रग्स केस: डॉन छोटा शकील के करीबी समेत 6 को 20 साल की सजा
मुंबई ड्रग्स केस: डॉन छोटा शकील के करीबी समेत 6 को 20 साल की सजा
महाराष्ट्र
पालघर: अस्पताल में हंगामे मामले में शिवसेना का एक्शन, 7 नेता सस्पेंड
पालघर: अस्पताल में हंगामे मामले में शिवसेना का एक्शन, 7 नेता सस्पेंड
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह के आरोपी योगानंद को किया गिरफ्तार
महाराष्ट्र: पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह के आरोपी योगानंद को किया गिरफ्तार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: ऑटो-टैक्सी चालकों पर RTO का एक्शन, यात्रियों को मना करना पड़ेगा भारी
महाराष्ट्र: यात्रियों को NO कहना मना, RTO ने 167 ऑटो-टैक्सी चालकों को भेजा नोटिस
Advertisement

वीडियोज

Riteish Deshmukh और Genelia का Exclusive Interview, Raja Shivaji और 25 साल के सफर पर बात
Shah Rukh Khan ने Underworld के आगे झुकने से किया इनकार? Sanjay Gupta ने सुनाया 90s का किस्सा
Aamrapali Dubey का Bigg Boss 20 में Game Plan, Fights, Salman Khan और Competition पर खुलासा
Bigg Boss 20 Grand Premiere: 16 Contestants की Entry, Salman Khan के साथ शुरू हुआ नया Season
Bigg Boss 20: 17 Contestants की पूरी लिस्ट, Mahhi Vij, Isha Rikhi, Gullu समेत ये नाम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
इंडिया
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
एग्रीकल्चर
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरह
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरह
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget