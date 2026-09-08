गुजरात में नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह पर उद्धव बोले, 'क्या देश में...'

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह अपने 72 साल के इतिहास में पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित होगा. इस बार समारोह गुजरात के केवडिया में होगा. इस समारोह के गुजरात शिफ्ट होने पर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विश्व कप के मैच गुजरात ले जाए गए और अब राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह भी वहीं ले जाया जा रहा है, क्यों? क्या हमारे देश में और कोई राज्य नहीं हैं?

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में 6 फर्जी पार्टियां रजिस्टर्ड की गई हैं. इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम अपने गुजराती भाइयों और बहनों पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन गुजरात और देश के अन्य राज्यों के बीच दूरियां क्यों पैदा की जा रही हैं.

डीजे विवाद पर क्या बोले उद्धव ठाकरे?

डीजे विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, ''त्योहारों की पवित्रता बरकरार रखी जानी चाहिए. त्योहार मनाते समय अराजकता नहीं फैलनी चाहिए. लोकमान्य तिलक ने त्योहारों के जरिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिससे उत्सव का रूप मिला. इसे किसी भयानक 'रोम्बा सोमबा' संस्कृति में नहीं बदला जाना चाहिए.''

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय भी है. इस मुद्दे को हल करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है. संतोष पंडित और विद्यानंद बापट जैसे कार्यकर्ताओं को रात में उठाया जाता है और उनकी पिटाई की जाती है, लेकिन आम लोगों से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है. मैं जनता को होने वाली असुविधा के खिलाफ रुख अपनाने को तैयार हूं, लेकिन सरकार गणेशोत्सव मंडलों जैसे हितधारकों से बात करने को तैयार क्यों नहीं है, जो इस समस्या को हल कर सकते हैं?

सरकार त्योहारों के दौरान हिंसा भड़का रही- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई के लालबाग और भायखला में हाल की घटनाओं से यह सवाल उठता है कि मुंबई के बीचों-बीच सांप्रदायिक तनाव कैसे देखा जा सकता है. यह पहलगाम नहीं है कि कोई आए, उपद्रव मचाए और भाग जाए. ये सब 'गोमूत्रधारी' हिंदुत्ववादी हैं. वे हमें हिंदुत्व न सिखाएं. हम तब से हिंदुत्व मना रहे हैं जब उनका अस्तित्व भी नहीं था.

MPSC पेपर लीक पर क्या बोले उद्धव ठाकरे?

उद्धव ठाकरे ने कहा, ''मैं पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन का पूरी तरह समर्थन करता हूं. जब विधायक बिकते हैं, तो वे सूरत और गुवाहाटी चले जाते हैं, अगर परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, तो छात्र अपनी गुहार लेकर कहां जाएं? 0अगर सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती होने वाले छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो इन भ्रष्ट तौर-तरीकों से पास होकर आने वाले उम्मीदवारों के जरिए भविष्य में किस तरह की सरकार चलाई जाएगी?''

हम नहीं चाहते गद्दार हमारे चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करे- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ कागजों पर हैं और उन्होंने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर ली है. गुजरात की एक पार्टी के पास लगभग 620 करोड़ रुपये हैं. क्या चुनाव आयोग ने उनके पार्टी संविधान की जांच की है या आयोग भी पार्टी की इस संपत्ति में हिस्सेदार है?

उन्होंने आगे कहा, ''हमने चुनाव चिह्न को जब्त करने की मांग की है क्योंकि हम नहीं चाहते कि गद्दार हमारे चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करें और जनता को लूटते रहें. ये सारे वे चोर हैं जो अपने चुराए हुए सामान के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं. इसमें और क्या साबित होना बाकी है?''

हमारे पंजे अभी कटे नहीं हैं- उद्धव ठाकरे

BMC के उद्धव सेना के पार्षदों को 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत अयोग्य ठहराए जाने पर उद्धव ठाकरे ने हमला बोलते हुए कहा, ''ऐसा अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो 'टाइगर' का ऑपरेशन कर सके. हमारे पंजे अभी कटे नहीं हैं. जब उनके नकली पंजे उतारे जाएंगे, तो वे फिर से सूरत और गुवाहाटी भाग जाएंगे. केवल हमारी पार्टी के बीएमसी पार्षदों को ही क्यों अयोग्य ठहराया जा रहा है? क्या शिंदे सेना और बीजेपी पार्षदों के खिलाफ याचिकाएं दाखिल नहीं की गई हैं? उन पर हमारी तरह इतनी जल्दी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है?''

दिल्ली में बिल्डिंग गिरने की घटना पर क्या बोले उद्धव ठाकरे?

दिल्ली इमारत गिरने की घटना पर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने सवाल किया कि पहले निरीक्षण क्यों नहीं किया गया? दिल्ली में बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है. क्या यह एक गंभीर विफलता नहीं है? उन्हें अब स्थिति की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

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