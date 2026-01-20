हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC मेयर चुनाव: उद्धव ठाकरे ने दूर की सोची! पहले ही साधा ऐसा समीकरण, BJP-शिंदे के हाथ खाली

BMC मेयर चुनाव: उद्धव ठाकरे ने दूर की सोची! पहले ही साधा ऐसा समीकरण, BJP-शिंदे के हाथ खाली

BMC Mayor Election: मेयर चुनाव के लिए आरक्षण के लिए 22 जवनरी को लॉटरी निकलनी है. इससे तय होगा कि किस महानगरपालिका में किस समुदाय का मेयर होगा.

By : वैभव परब | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 20 Jan 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई महानगरपालिका के मेयर पद की लॉटरी नई चक्राकार पद्धति से निकाली जाएगी. मुंबई में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और सामान्य वर्ग से मेयर चुना जाएगा. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पुरानी चक्राकार पद्धति के अनुसार लॉटरी निकाली गई तो इस बार अनुसूचित जनजाति का मेयर बनने की संभावना है.

पुरानी पद्धति से महायुति को लगेगा बड़ा झटका

यदि पुरानी चक्राकार पद्धति का क्रम अपनाया गया, तो महायुति को बड़ा झटका लगेगा. कारण बीजेपी यह है कि महायुति में शामिल बीजेपी और शिवसेना दोनों के पास अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक भी नगरसेवक नहीं है. इस वर्ग के नगरसेवक केवल उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हैं. 

2004 से वर्गों का क्रम लगातार नहीं अपनाया गया . इसलिए एक बार फिर नई चक्राकार पद्धति से लॉटरी निकाले जाने की संभावना जताई जा रही है. नई चक्राकार पद्धति से भी यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की पर्ची निकलती है, तो बीजेपी–शिवसेना को झटका लगना तय है. 

इसी कारण 'अगर भगवान की इच्छा होगी तो मेयर बनेगा' उद्धव ठाकरे के इस बयान के पीछे क्या इन नियमों की पृष्ठभूमि थी, ऐसी चर्चा शुरू हो गई है. अनुसूचित जनजाति वर्ग के नगरसेवक केवल ठाकरे की शिवसेना में हैं. प्रभाग 53 और प्रभाग 121 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित थे. इन दोनों क्षेत्रों में सभी दलों ने उम्मीदवार उतारे, लेकिन दोनों ही स्थानों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार विजयी हुए. 

प्रभाग 53 से जितेंद्र वलवी ने जीत हासिल की और उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के अशोक खांडवे को पराजित किया. वहीं, प्रभाग 121 से प्रियदर्शनी ठाकरे विजयी हुईं. प्रियदर्शनी ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की उम्मीदवार प्रतिमा खोपडे को हराया.

22 जनवरी को मेयर पद के आरक्षण की लॉटरी  

राज्य की सभी 29 महानगरपालिकाओं के मेयर पद के आरक्षण की सोडत 22 जनवरी को निकाली जाएगी. 22 जनवरी को सुबह 11 बजे सभी महानगरपालिकाओं के लिए यह प्रक्रिया होगी. उसी दिन यह तय हो जाएगा कि किस महानगरपालिका में किस वर्ग का मेयर होगा. नगर विकास विभाग द्वारा मंत्रालय में यह सोडत निकाली जाएगी. 

मुंबई महानगरपालिका का संख्याबल क्या है ?

बीजेपी – 89

शिवसेना (ठाकरे गुट) – 65

शिवसेना – 29

कांग्रेस – 24

MNS – 6

AIMIM – 8

एनसीपी – 3

एसपी – 2

शरद पवार गुट – 1

कुल – 227

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 20 Jan 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray BMC Election Uddhav Thackeray MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मदरसों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया बड़ा बयान, हाई कोर्ट के आदेश का किया जिक्र
यूपी में मदरसों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया बड़ा बयान, हाई कोर्ट के आदेश का किया जिक्र
इंडिया
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
Advertisement

वीडियोज

BJP New President:Nitin Nabin के ताजपोशी के अवसर पर मनोज तिवारी ने अनोखे अंदाज में अपने भाव किए साझा
Nitin Nabin New BJP President: 'नबीन' आगाज, 'युवा कप्तान' को 'ताज'! | ABP News | Delhi
Namaste Bharat: BJP की कमान नबीन के हाथ, आस्था से की शुरुआत! | BJP New President | Nitin Nabin
BJP New President: ताजपोशी से पहले भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे Nitin Nabin
BJP New President: नई कमान की शुरुआत...BJP के नए अध्यक्ष का स्वागत धूमधाम से होगा | Nitin Nabin
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मदरसों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया बड़ा बयान, हाई कोर्ट के आदेश का किया जिक्र
यूपी में मदरसों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया बड़ा बयान, हाई कोर्ट के आदेश का किया जिक्र
इंडिया
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
बॉलीवुड
धुरंधर 2 के टीजर को मिला A सर्टिफिकेट, टाइटल भी हुआ फाइनल, पढ़ें अपडेट
धुरंधर 2 के टीजर को मिला A सर्टिफिकेट, टाइटल भी हुआ फाइनल, पढ़ें अपडेट
हेल्थ
रीढ़ की हड्डी में लगातार बना हुआ है दर्द, जानें यह किस बीमारी का लक्षण?
रीढ़ की हड्डी में लगातार बना हुआ है दर्द, जानें यह किस बीमारी का लक्षण?
ट्रेंडिंग
पल भर की खुशियां... Blinkit से दीदी ने मंगवाया iPhone17, डिब्बा खोलते ही हुए स्लिप और...; देखें वीडियो
पल भर की खुशियां... Blinkit से दीदी ने मंगवाया iPhone17, डिब्बा खोलते ही हुए स्लिप और...; देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
Europe vs US: क्या पूरा यूरोप मिलकर कर पाएगा ग्रीनलैंड की सुरक्षा, अमेरिका की तुलना में कितनी है ताकत?
क्या पूरा यूरोप मिलकर कर पाएगा ग्रीनलैंड की सुरक्षा, अमेरिका की तुलना में कितनी है ताकत?
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget