महाराष्ट्र: महानगरपालिका चुनाव के बाद ओवैसी की AIMIM ने तय किया अगला टारगेट, किया बड़ा ऐलान

महाराष्ट्र की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है. हालिया नगर निकाय चुनावों में शहरी इलाकों से मिले समर्थन ने पार्टी नेतृत्व का आत्मविश्वास बढ़ाया है. ओवैसी का मानना है कि इन नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी सिर्फ सीमित भूमिका तक नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक मंच पर भी खुद को मजबूत करने की क्षमता रखती है.

करीबी हार से मिली सीख

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्टी के कई नेताओं ने विधानसभा चुनावों में बहुत कम अंतर से हार झेली. जलील साहब महज 1100 वोटों से चूक गए थे, जबकि नासिर सिद्दीकी भी बेहद करीबी मुकाबले में हार गए.

शिवाजी नगर-माखुर्द विधानसभा सीट पर 11,000 वोटों का अंतर रहा, लेकिन मौजूदा नगर निगम चुनावों के आंकड़ों को देखा जाए तो वहीं से 20,000 वोटों की बढ़त नजर आ रही है. यह फर्क बताता है कि जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है.

धुले में बदला सियासी समीकरण

दि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक धुले का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि वहां एक समय पार्टी के उम्मीदवार अजित पवार के पास चले गए थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. धुले में AIMIM के 12 पार्षद हैं. यह नतीजा दिखाता है कि संगठन का काम जमीन पर असर दिखा रहा है और लोग पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पार्टी अब जिला परिषद चुनावों की तैयारी में जुट गई है. हम आज की उपलब्धियों पर बैठ नहीं सकते. जैसे सुनील गावस्कर ने कहा था, शतक लगाने के बाद भी अगले दिन फिर से शून्य से शुरुआत करनी होती है. हमें भी फिर से शुरुआत करनी है, जमीन पर काम करना है और इस गति का इस्तेमाल करके राज्य में पार्टी को और मजबूत बनाना है.

राज्य में विस्तार का लक्ष्य

असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि नगर निकाय चुनावों से मिली रफ्तार को विधानसभा और जिला स्तर की राजनीति तक ले जाने की रणनीति पर काम हो रहा है. पार्टी का फोकस संगठन मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और स्थानीय मुद्दों के जरिए जनता से जुड़ाव बढ़ाने पर है. यही आधार आगे चलकर राज्य की राजनीति में AIMIM की भूमिका को और मजबूत करेगा.