हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: महानगरपालिका चुनाव के बाद ओवैसी की AIMIM ने तय किया अगला टारगेट, किया बड़ा ऐलान

महाराष्ट्र: महानगरपालिका चुनाव के बाद ओवैसी की AIMIM ने तय किया अगला टारगेट, किया बड़ा ऐलान

Maharashtra News: AIMIM को मिली चुनावी बढ़त पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नगर निगम चुनावों से पार्टी की ताकत दिखी है. इस राजनीतिक गति को आगे बढ़ाकर विधानसभा चुनावों में संगठन को मजबूत किया जाएगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 20 Jan 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है. हालिया नगर निकाय चुनावों में शहरी इलाकों से मिले समर्थन ने पार्टी नेतृत्व का आत्मविश्वास बढ़ाया है. ओवैसी का मानना है कि इन नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी सिर्फ सीमित भूमिका तक नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक मंच पर भी खुद को मजबूत करने की क्षमता रखती है.

करीबी हार से मिली सीख

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्टी के कई नेताओं ने विधानसभा चुनावों में बहुत कम अंतर से हार झेली. जलील साहब महज 1100 वोटों से चूक गए थे, जबकि नासिर सिद्दीकी भी बेहद करीबी मुकाबले में हार गए.

शिवाजी नगर-माखुर्द विधानसभा सीट पर 11,000 वोटों का अंतर रहा, लेकिन मौजूदा नगर निगम चुनावों के आंकड़ों को देखा जाए तो वहीं से 20,000 वोटों की बढ़त नजर आ रही है. यह फर्क बताता है कि जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है.

धुले में बदला सियासी समीकरण

दि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक धुले का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि वहां एक समय पार्टी के उम्मीदवार अजित पवार के पास चले गए थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. धुले में AIMIM के 12 पार्षद हैं. यह नतीजा दिखाता है कि संगठन का काम जमीन पर असर दिखा रहा है और लोग पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पार्टी अब जिला परिषद चुनावों की तैयारी में जुट गई है. हम आज की उपलब्धियों पर बैठ नहीं सकते. जैसे सुनील गावस्कर ने कहा था, शतक लगाने के बाद भी अगले दिन फिर से शून्य से शुरुआत करनी होती है. हमें भी फिर से शुरुआत करनी है, जमीन पर काम करना है और इस गति का इस्तेमाल करके राज्य में पार्टी को और मजबूत बनाना है.

राज्य में विस्तार का लक्ष्य

असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि नगर निकाय चुनावों से मिली रफ्तार को विधानसभा और जिला स्तर की राजनीति तक ले जाने की रणनीति पर काम हो रहा है. पार्टी का फोकस संगठन मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और स्थानीय मुद्दों के जरिए जनता से जुड़ाव बढ़ाने पर है. यही आधार आगे चलकर राज्य की राजनीति में AIMIM की भूमिका को और मजबूत करेगा.

और पढ़ें
Published at : 20 Jan 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi AIMIM MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
राजस्थान
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
इंडिया
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
Advertisement

वीडियोज

BJP New President:Nitin Nabin के ताजपोशी के अवसर पर मनोज तिवारी ने अनोखे अंदाज में अपने भाव किए साझा
Nitin Nabin New BJP President: 'नबीन' आगाज, 'युवा कप्तान' को 'ताज'! | ABP News | Delhi
Namaste Bharat: BJP की कमान नबीन के हाथ, आस्था से की शुरुआत! | BJP New President | Nitin Nabin
BJP New President: ताजपोशी से पहले भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे Nitin Nabin
BJP New President: नई कमान की शुरुआत...BJP के नए अध्यक्ष का स्वागत धूमधाम से होगा | Nitin Nabin
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
राजस्थान
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
इंडिया
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
बॉलीवुड
धुरंधर 2 के टीजर को मिला A सर्टिफिकेट, टाइटल भी हुआ फाइनल, पढ़ें अपडेट
धुरंधर 2 के टीजर को मिला A सर्टिफिकेट, टाइटल भी हुआ फाइनल, पढ़ें अपडेट
हेल्थ
रीढ़ की हड्डी में लगातार बना हुआ है दर्द, जानें यह किस बीमारी का लक्षण?
रीढ़ की हड्डी में लगातार बना हुआ है दर्द, जानें यह किस बीमारी का लक्षण?
ट्रेंडिंग
पल भर की खुशियां... Blinkit से दीदी ने मंगवाया iPhone17, डिब्बा खोलते ही हुए स्लिप और...; देखें वीडियो
पल भर की खुशियां... Blinkit से दीदी ने मंगवाया iPhone17, डिब्बा खोलते ही हुए स्लिप और...; देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
Europe vs US: क्या पूरा यूरोप मिलकर कर पाएगा ग्रीनलैंड की सुरक्षा, अमेरिका की तुलना में कितनी है ताकत?
क्या पूरा यूरोप मिलकर कर पाएगा ग्रीनलैंड की सुरक्षा, अमेरिका की तुलना में कितनी है ताकत?
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget