महाराष्ट्र में बढ़ेगी किसानों की टेंशन, 17 से 20 मार्च तक आंधी-बारिश का खतरा, पढ़ें अपडेट

महाराष्ट्र में 17 से 20 मार्च के बीच मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में दोपहर के बाद गरज-चमक के साथ तेज बारिश और आंधी चल सकती है. यह स्थिति मुख्य रूप से विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है. इस दौरान बिजली गिरने, तेज आंधी और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

18 से 20 मार्च को बढ़ेगी तीव्रता

वर्तमान अनुमान के मुताबिक 18 से 20 मार्च के बीच इन मौसम गतिविधियों की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है. विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश के किसानों को इन तीन दिनों के दौरान खासतौर पर सतर्क रहने की जरूरत है. तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलों का कहर फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को भी इस दौरान अनावश्यक रूप से खुले मैदानों में न रहने की सलाह दी है.

रबी फसल कटाई का समय

इस समय राज्य में रबी फसलों की कटाई चल रही है. ऐसे में मौसम की यह चेतावनी किसानों के लिए और भी अहम हो जाती है. कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अगले कुछ दिनों तक मौसम के ताजा पूर्वानुमानों पर लगातार नजर रखें और उसी के अनुसार खेती से जुड़े कामों की योजना बनाएं.

कटाई की गई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने या उन्हें ढककर रखने की व्यवस्था तुरंत करने की सलाह दी गई है. तेज हवाओं, बारिश और संभावित ओलावृष्टि से फसलों को बचाने के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरतने का आग्रह भी किया गया है.

गर्मी और लू से मिलेगी राहत, प्रदूषण भी होगा कम

इस बदलाव का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि हाल ही में जारी तेज गर्मी और लू से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आएगी जिससे कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर भी कम होगा और आम लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.