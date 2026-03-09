हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026टी20 विश्व कप 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNashik News: नाशिक नगर निगम ने जारी किया पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, NSE में हुई लिस्टिंग, सीएम रहे मौजूद

Nashik News: नाशिक नगर निगम ने जारी किया पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, NSE में हुई लिस्टिंग, सीएम रहे मौजूद

Nashik News In Hindi: इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे. सीएम की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है. सीएम ने इस ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Mar 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड पब्लिक इश्यू सोमवार (9 मार्च) को इतिहास रचने जा रहा है. इस बॉन्ड की ऑफिशियल लिस्टिंग सोमवार को मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में हुई. इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे. नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यह कदम पर्यावरण फ्रेंडली डेवलपमेंट के लिए फंड जुटाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है. सीएम की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है. सीएम ने इस ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है.

ग्रीन म्युनिसिपल पब्लिक बॉन्ड क्या है?

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल गवर्नमेंट लोगों और इन्वेस्टर्स से फंड जुटाने के लिए जो बॉन्ड जारी करती है, उसे म्युनिसिपल बॉन्ड कहते हैं. अगर इस फंड का इस्तेमाल खास तौर पर पर्यावरण प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है, तो इसे ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड कहा जाता है.

इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टर्स को मिलता है पैसा वापस

जो इन्वेस्टर्स इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें एक तय समय के बाद इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा वापस मिल जाता है. इस फंड का इस्तेमाल सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स, सोलर एनर्जी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, रिवर सैनिटेशन जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है.

बॉन्ड जारी होना एक जरूरी पहल

ऐसे बॉन्ड स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, जैसे कि मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. महाराष्ट्र में नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को एक जरूरी पहल माना जाता है. ऐसा पहली बार हो रहा है इसलिए नाशिक की महानगरपालिका पहली बार ऐसा कर इतिहास रच रही है.

निगम द्वारा जारी किए गए इस बॉन्ड में रेटेड, लिस्टेड बॉन्ड शामिल हैं. इस बॉन्ड पर हर साल 8.5 प्रतिशत की कूपन दर दी जाएगी. वहीं इस पर बने ब्याज का पैसा छमाही के आधार पर बांटा जाएगा. इसको तीन श्रेणी के निवेशकों के लिए जारी किया गया है. जिसमें संस्थागत, गैर-संस्थागत और खुदरा व्यक्तिगत निवेशक आते हैं. 

ये भी पढ़ें: संजय राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर ही उठाए सवाल, कहा- मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को जिंदा जलाया और...

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
LPG Cylinder Shortage: 'जो बना है, उसी में से दे देंगे', मुंबई में नहीं मिल सकेगा गर्म और ताजा खाना, 50% होटल बंद होने की आशंका
'जो बना है, उसी में से दे देंगे', मुंबई में नहीं मिल सकेगा गर्म और ताजा खाना, 50% होटल बंद होने की आशंका
महाराष्ट्र
LPG संकट के बीच संजय राउत का हमला, कहा- नाले से गैस बन सकती है तो प्लांट का उद्घाटन करें पीएम
LPG संकट के बीच संजय राउत का हमला, कहा- नाले से गैस बन सकती है तो प्लांट का उद्घाटन करें पीएम
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पत्नी को 3 बार जहर देने में नाकाम हुआ शिक्षक, एक लाख रुपये की सुपारी देकर करवाई हत्या! 
महाराष्ट्र: पत्नी को 3 बार जहर देने में नाकाम हुआ शिक्षक, एक लाख रुपये की सुपारी देकर करवाई हत्या! 
महाराष्ट्र
मुंबई की महिला कर्मचारियों को अब मिलेगी सुविधा, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया यह खास ऐलान
मुंबई की महिला कर्मचारियों को अब मिलेगी सुविधा, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया यह खास ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Tesla Model Y vs Mercedes-Benz CLA electric range and power comparison | Auto Live #tesla #mercedes
Strait of Hormuz ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार..चल दिया दांव! | US Israel Iran War | Khamenei
AI Impact Summit Congress protests: Rahul के बयान पर संबित का पलटवार | BJP MP
Global Oil Crisis: भारत में गैस की किल्लत का असली सच ! | Gas Crisis In India | Israel Iran War
Global Oil Crisis: जंग की आग में स्वाहा हुई पाकिस्तानी Economy! | Pakistan | Israel Iran War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के नए सुप्रीम लीडर जख्मी! जंग के पहले दिन मुज्तबा खामेनेई के साथ हुआ था हादसा, चौंकाने वाला खुलासा
ईरान के नए सुप्रीम लीडर जख्मी! जंग के पहले दिन मुज्तबा खामेनेई के साथ हुआ था हादसा, चौंकाने वाला खुलासा
महाराष्ट्र
मुंबई की महिला कर्मचारियों को अब मिलेगी सुविधा, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया यह खास ऐलान
मुंबई की महिला कर्मचारियों को अब मिलेगी सुविधा, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया यह खास ऐलान
विश्व
US Iran War: लंबी चली ईरान से जंग तो क्या होगा ट्रंप का एंडगेम, भारत पर कितना असर?
लंबी चली ईरान से जंग तो क्या होगा ट्रंप का एंडगेम, भारत पर कितना असर?
स्पोर्ट्स
आईपीएल से पहले रोहित शर्मा का मालदीव वेकेशन, सोशल मीडिया पर वायरल हुई शर्टलेस फोटो
आईपीएल से पहले रोहित शर्मा का मालदीव वेकेशन, सोशल मीडिया पर वायरल हुई शर्टलेस फोटो
तमिल सिनेमा
Thaai Kizhavi BO Day 12: मामूली बजट, ना कोई बड़ा स्टार, फिर भी इस फिल्म ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, छप्परफाड़ है 12 दिनों की कमाई
मामूली बजट, ना कोई बड़ा स्टार, फिर भी इस फिल्म ने 12 दिनों में लूट लिया बॉक्स ऑफिस
बिजनेस
देशभर में गहरा रहा LPG संकट, सिलेंडर भरवाने के लिए लग रही लंबी लाइनें; जानें मुंबई से दिल्ली तक हालात
देशभर में गहरा रहा LPG संकट, सिलेंडर भरवाने के लिए लग रही लंबी लाइनें; जानें मुंबई से दिल्ली तक हालात
शिक्षा
UP Police SI भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे कर सकते हैं हॉल टिकट डाउनलोड
UP Police SI भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे कर सकते हैं हॉल टिकट डाउनलोड
यूटिलिटी
फूड डिलीवरी के बहाने भी ठग रहे फ्रॉड? तुरंत हो जाएं अलर्ट, वरना हो जाएंगे शिकार
फूड डिलीवरी के बहाने भी ठग रहे फ्रॉड? तुरंत हो जाएं अलर्ट, वरना हो जाएंगे शिकार
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget