हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसंसद में उठेगा अजित पवार के प्लेन क्रैश का मामला? रोहित पवार ने अखिलेश यादव से की मुलाकात

संसद में उठेगा अजित पवार के प्लेन क्रैश का मामला? रोहित पवार ने अखिलेश यादव से की मुलाकात

Ajit Pawar News: अजित पवार के प्लेन क्रैश का मामला संसद में उठ सकता है. अजित पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने इस संदर्भ में सपा चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 09 Mar 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश का मामला संसद में उठ सकता है. नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के नेता, विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है. उन्होंने अखिलेश से मुलाकात कर मांग की है कि अजित पवार के प्लेन हादसे का मुद्दा संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में उठाया जाए. 

वह बीते दिनों आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिले. केजरीवाल से मुलाकात के बाद रोहित ने कहा था कि- उड्डयन मंत्री और वीएसआर के मालिक से संबंध है. सच सामने नहीं आ रहा है. मैं चाहता हूं कि मुद्दे को संसद में उठाया जाए. मैं हर सबूत पेश करने के लिए तैयार हूं. भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस मुद्दे पर जांच नहीं चाहते. महाराष्ट्र में बीजेपी के लोग ट्रोल करवा रहे हैं.

रोहित पवार ने राहुल गांधी से भी मांगा समय

 रोहित पवार ने शनिवार, 7 मार्च को कहा था, 'हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं और हमने इसके लिए समय मांगा है. उनके साथ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, लोकसभा सांसद कनिमोझी, राजद नेता तेजस्वी यादव और झारखंड क सीएम हेमंत सोरेन से भी मिलना चाहते हैं. ये सभी बड़े नेता और पार्टियां लोगों के हितों के लिए सरकार के खिलाफ लड़ रही हैं और हम सब मिलकर उनसे अनुरोध करेंगे.

इससे पहले 28 फरवरी को  एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने बारामती में हुए प्लेन क्रैश पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) की रिपोर्ट पर सवाल उठाया था. इस प्लेन क्रैश में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी.रोहित पवार, जिन्होंने दावा किया है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में कहा था, एएआईबी ने प्राइमरी रिपोर्ट में क्या शुरुआती नतीजा निकाला? इस सीआईडी रिपोर्ट के आधार पर, जांच कैसे की जाएगी? इस रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर पॉइंट 5.1 में यह लाइन, बारामती एयरफील्ड महाराष्ट्र राज्य के बारामती जिले में है, यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि एएआईबी ने यह रिपोर्ट कितनी गंभीरता से तैयार की है.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Rajya Sabha MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS LOK SABHA Budget Session 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Mumbai News: कोस्टल रोड पर 'मेलोडी रोड' से ध्वनि प्रदूषण की शिकायत, BMC जांचेगी डेसिबल लेवल
मुंबई: कोस्टल रोड पर 'मेलोडी रोड' से ध्वनि प्रदूषण की शिकायत, BMC जांचेगी डेसिबल लेवल
महाराष्ट्र
संसद में उठेगा अजित पवार के प्लेन क्रैश का मामला? रोहित पवार ने अखिलेश यादव से की मुलाकात
संसद में उठेगा अजित पवार के प्लेन क्रैश का मामला? रोहित पवार ने अखिलेश यादव से की मुलाकात
महाराष्ट्र
Nashik News: नाशिक नगर निगम ने जारी किया पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, NSE में हुई लिस्टिंग, सीएम रहे मौजूद
नाशिक नगर निगम ने जारी किया पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, NSE में हुई लिस्टिंग, सीएम रहे मौजूद
महाराष्ट्र
संजय राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर ही उठाए सवाल, कहा- मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को जिंदा जलाया और...
संजय राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर ही उठाए सवाल, कहा- मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को जिंदा जलाया और...
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget