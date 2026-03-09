Mumbai News: कोस्टल रोड पर 'मेलोडी रोड' से ध्वनि प्रदूषण की शिकायत, BMC जांचेगी डेसिबल लेवल

महाराष्ट्र के मुंबई में हालही में कोस्टल रोड मेलडी पैच लगाया गया है, यानी जब यहां से गाड़ी गुजरती है तो जय हो कि धुन सड़क पर लगी म्यूजिकल पट्टियों की मदद से बजती है. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और गाड़ी चलाने वाले को भी इससे काफी आनंद आता है. अब ऐसे में यह धुन मुम्बई के समुन्द्र किनारे के पॉश एरिया ब्रीच कैंडी अस्पताल के पास बजती है और भी यहां कई बड़े उद्योगोतियों और राजनेताओं के घर हैं.

यहां के स्थानीय निवासियों ने सीएम को पत्र लिखकर इससे होने वाले ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत की बात कही है. ब्रीच कैंडी के लोगों ने कोस्टल रोड पर ‘मेलोडी रोड’ पर एतराज जताया, अब इस शिकायत के बाद BMC शोर के डेसिबल लेवल की जांच करेगी.

एक महीने में ही शोर से लोग परेशान

मुंबई में कोस्टल रोड पर ‘मेलोडी रोड’ खुलने के एक महीने के अंदर ही, वहां के लोगों ने अब इससे होने वाले शोर पर एतराज़ जताया है. ब्रिच कैंडी इलाके के लोगों ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से शिकायत की है कि इस रोड पर बजने वाले म्यूज़िक से उन्हें परेशानी हो रही है.

ब्रिच कैंडी ALM और ब्रिच कैंडी रेजिडेंट्स फोरम ने म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी और मुख्यमंत्री ऑफिस को एक लेटर भेजकर इस पहल पर अपनी नाराज़गी जताई है. करीब 650 परिवारों को रिप्रेजेंट करने वाले इन ऑर्गनाइज़ेशन ने लेटर में कहा है कि कोस्टल रोड पर नॉर्थ की ओर जाने वाले रूट पर बजने वाला म्यूज़िक सीधे रेजिडेंशियल एरिया से सुनाई दे रहा है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है.

सुबह 6 बजे से देर रात तक बजता है रोड

लेटर में कहा गया है कि सुबह 6 बजे से आधी रात तक बजने वाला तेज़ म्यूज़िक पूरे एरिया में सुना जा सकता है. इससे कई लोगों के लिए अपनी खिड़कियां खुली रखना मुश्किल हो जाता है, खासकर सीनियर सिटिज़न्स के लिए. लोगों ने यह भी कहा है कि सड़क पर तेज़ रफ़्तार गाड़ियों की वजह से शोर की समस्या पहले से ही बढ़ गई है.

इसके अलावा, लेटर में चिंता जताई गई है कि क्योंकि यह सड़क तेज़ रफ़्तार वाली है, इसलिए म्यूज़िक से ड्राइवरों का ध्यान भटक सकता है और सुरक्षा को खतरा हो सकता है. संगठनों ने यह भी बताया है कि क्योंकि इलाके में स्कूल और अस्पताल हैं, इसलिए स्टूडेंट्स, मरीज़ों और बुज़ुर्गों को परेशानी हो रही है.

डेसिबल की होगी जांच

इस बीच, इस शिकायत के बाद, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोस्टल रोड के किनारे बनी रिहायशी इमारतों में 'मेलोडी रोड' से आने वाले शोर के डेसिबल लेवल की जाँच करने का फ़ैसला किया है. बताया जा रहा है कि इस जाँच के बाद अगला फ़ैसला लिया जाएगा.