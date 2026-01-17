'जयचंद पैदा करके ही भाजपा चुनाव जीतती है', संजय राउत ने अजित पवार पर किया बड़ा दावा

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के नतीजों को लेकर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ताधारी दलों पर जमकर निशाना साधा. सांसद संजय राउत ने साफ कहा कि बीजेपी-शिंदे गुट की जीत को पूर्ण बहुमत की जीत नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि महानगरपालिका के सदन में विपक्ष आज भी मजबूत स्थिति में है.

मुख्यमंत्री की ताकत सत्ता तक सीमित- राउत

संजय राउत ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, “मुख्यमंत्री की क्या ताकत है? जब तक सत्ता में बैठे हैं तब तक उन्हें सलाम करेंगे, उसके बाद उनके गाड़ी पर जूते फेंकेंगे.” उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता के संसाधनों के दम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन फिर भी मुकाबला बराबरी का रहा.

अजित पवार को लेकर बीजेपी में नाराजगी

संजय राउत ने दावा किया कि अजित पवार अब ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह सकते. उन्होंने कहा कि भाजपा के भीतर अजित पवार को लेकर गुस्सा है और आने वाले समय में अजित पवार और शरद पवार की पार्टी फिर से एक हो सकती है. संजय राउत ने संकेत दिए कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे चुनाव नतीजों को लेकर एक-दो दिन में मुलाकात कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि आज भी बड़े नेताओं से मिलने की संभावना है.

कम मार्जिन से हारी कई सीटें

संजय राउत ने कहा, “MNS को 6 सीटें मिलीं और वे बहुत सारी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए. शिवसेना की भी लगभग 12-13 सीटें ऐसी हैं जहां हम बहुत कम वोटों से हारे.” उन्होंने दावा किया कि अगर ये सीटें जीत ली जातीं तो मुंबई की राजनीतिक तस्वीर आज अलग होती.

सदन में विपक्ष सबसे बड़ी ताकत

संजय राउत के मुताबिक भाजपा-शिंदे गुट के पास सिर्फ 4 सीटों का बहुमत है. उन्होंने कहा, “महानगरपालिका के सदन में विपक्ष सबसे बड़ी ताकत के साथ है. हमारे पास ऐसा आंकड़ा है कि हम कभी भी सत्ता पलट सकते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं.”

ठेकेदारों का राज नहीं चलेगा

संजय राउत ने दो टूक कहा, “मुंबई को बड़े व्यापारियों की जेब में नहीं डालने देंगे और न ही ठेकेदारों का राज आने देंगे. हमारे 100 से ज्यादा पार्षद हर मोड़ पर आपको रोकेंगे.” राउत ने हार की एक बड़ी वजह पार्टी के भीतर गद्दारों को बताया. उन्होंने कहा, “हमारी पार्टी में कुछ ‘जयचंद’ थे. अगर ये जयचंद पैदा नहीं होते तो भाजपा की 100 पीढ़ी भी मेयर नहीं बना पाती.”

शिंदे का पतन तय- राउत

संजय राउत ने दावा किया कि इस चुनाव के बाद शिंदे गुट का पतन तय है और अब भाजपा को उनकी जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा हर राज्य में पार्टियां तोड़कर और ‘जयचंद’ पैदा करके ही चुनाव जीतती है. संजय राउत ने कहा कि यह मानना गलत है कि मुंबई में भाजपा जीत गई है. उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास संसाधन हैं, लेकिन फिर भी मुकाबला बराबरी का रहा और भाजपा मुंबई का सौदा नहीं कर सकती.