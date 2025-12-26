उद्धव ठाकरे से मिले शरद पवार गुट के नेता, राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने पर कहा, 'मुंबई में...'

शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटील ने उद्धव ठाकरे से बीएमसी चुनाव में गठबंधन को लेकर डेढ़ घंटे तक मातोश्री में चर्चा की. उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) और MNS (राज ठाकरे की पार्टी) के साथ लड़ना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि आज चर्चा सकारात्मक हुई. हमारी कांग्रेस से भी चर्चा चल रही है. जल्द हम फैसला करेंगे कि किसके साथ चुनाव लड़ें. लेकिन हमारी कोशिश है कि मुंबई में एमवीए साथ रही तो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं.

पुणे में दोनों एनसीपी के गठबंधन पर चर्चा

जयंत पाटील ने आगे का, "पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में हम अजित पवार की एनसीपी के साथ लड़ना चाहते हैं. हमारे नेताओं की बातचीत शुरू है. लोकल कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि दोनों साथ लड़ें. लेकिन बाकी जगह हमारी प्राथमिकता एमवीए के साथी दलों के साथ होगी."

क्या भविष्य में साथ आएंगे दोनों NCP?

दोनों एनसीपी का भविष्य में मर्जर होगा, इन चर्चाओं पर उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी में मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ सोचा जा रहा है. महायुति के नेता ऐसी बात कहते होंगे. यह बात हम भी मीडिया में सुन रहे हैं." इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुंबई निवासियों के सामने ढेर सारी समस्याएं हैं. चुनाव विकास के मुद्दे पर हो ना कि धार्मिक मुद्दों पर या जात-पात के मुद्दे पर.

अकेले चुनाव लड़ने पर अड़ी कांग्रेस

बता दें कि मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस अकेले लड़ने का रुख अपनाए हुए है. साथ ही पार्टी ने साफ किया कि राज ठाकरे की पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा. लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ चुके हैं.

आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर और साफ होगी जब गठबंधन और सीटों पर सभी दलों की बातचीत अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेगी. फिलहाल अभी महाराष्ट्र में चर्चाओं का दौर जारी है और रोज कुछ न कुछ नई तस्वीर उभरकर सामने आ रही है.