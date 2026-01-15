BMC चुनाव: जनता को पसंद नहीं आई उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी? एग्जिट पोल में बड़ा झटका

बीएमसी समेत महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिका के चुनाव के लिए गुरुवार (15 जनवरी) को वोटिंग हुई. मतदान खत्म होने के बाद बीएमसी चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं. ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है. वही ठाकरे ब्रदर्स को झटका लगता दिख रहा है. बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिलाया था लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक दोनों की एकजुटता का कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है. नतीजे शुक्रवार (16 जनवरी) को घोषित किए जाएंगे. वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू होगी.

BMC पर राज के लिए 114 सीटों की जरूरत

बीएमसी में 227 वार्ड हैं. मेयर बनाने के लिए 114 सीट चाहिए. अविभाजित शिवसेना ने देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी पर 25 सालों तक राज किया है. 16 जनवरी को फाइनल नतीजे घोषित किए जाएंगे.

उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) वैसे महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है. लेकिन बीएमसी चुनाव में दो दशक पहले अलग हुए चचेरे भाई उद्धव और राज ठाकरे मराठी मतदाताओं को एकजुट करने के लिए साथ आए. इस चुनाव में विपक्षी कांग्रेस ने मुंबई में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए एमवीए के अपने सहयोगियों शिवसेना (UBT) और शरद पवार की NCP (एसपी) का साथ छोड़कर अलग राह अपनाई. कांग्रेस ने राज्य की राजधानी में प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाडी और राष्ट्रीय समाज पक्ष से हाथ मिलाया.

जनमत पोल्स के एग्जिट पोल के नतीजे

जनमत पोल्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की सरकार बनती दिख रही है. इस सर्वे में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को 138 सीट मिलने का अनुमान है. बड़ी बात ये है कि BMC में इस बार BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है. वहीं उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाला गठबंधन 62 सीट पर सिमट सकता है. वहीं अगर बात कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन की करें तो कांग्रेस का ये गठबंधन 20 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं.

JVC एग्जिट पोल के नतीजे क्या?

JVC एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना को 138 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उसके सहयोगी को 59 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है. कांग्रेस और गठबंधन के सहयोगी को 23 सीटों पर बढ़त मिलने की संभावना जताई गई है जबकि अन्य को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है.

JVC एग्जिट पोल के मुताबिक वोट शेयर

महायुति- 42-45 फीसदी

शिवसेना (यूबीटी)+MNS+ NCP (SP)-34-37 फीसदी

कांग्रेस और VBA गठबंधन- 13-15 फीसदी

अन्य- 6-8 फीसदी

एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल

Axis My India के एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी प्लस को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है. बीजेपी और सहयोगी को 131-151 सीटें मिलने की संभावना है. यूबीटी प्लस को इस एग्जिट पोल में 58-68 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है. वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी की बात करें तो उसे 12-16 सीटें मिल सकती हैं जबकि अन्य के खाते में 6-12 सीटें जा सकती हैं.

BMC के लिए डीवी रिसर्च एग्जिट पोल

डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक BMC में इस बार सत्ता बदलती दिख रही है. बीजेपी की अगुआई वाली महायुति को 107 से 122 सीटें मिल सकती हैं.- ठाकरे ब्रदर्स के गठबंधन को 68 से 83 सीटें मिलने की संभावना है. कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी को 18 से 25 सीटें मिल सकती है. वहीं NCP अजित पवार को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है. जबकि अन्य के खाते में 8 से 15 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.