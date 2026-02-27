हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPune: सिंहगढ़ किले की गहरी खाई में मिला लापता मजदूर का शव, चार दिनों से था लापता

Pune: सिंहगढ़ किले की गहरी खाई में मिला लापता मजदूर का शव, चार दिनों से था लापता

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे स्थित ऐतिहासिक सिंहगढ़ किले पर लापता मजदूर दशरथ शंकर धोत्रे का शव गुरुवार शाम कल्याण दरवाजे की घाटी में मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 27 Feb 2026 02:27 PM (IST)
Preferred Sources

Pune News: महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ऐतिहासिक सिंहगढ़ किला से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां लापता हुए एक मजदूर का शव गुरुवार शाम को कल्याण दरवाजे की घाटी में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान दशरथ शंकर धोत्रे (मूल निवासी श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर) के रूप में हुई है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दशरथ धोत्रे चार दिन पहले काम के सिलसिले में पुणे के सिंहगढ़ किले पर पहुंचे थे. वे नरवीर तानाजी मालुसरे समाधि क्षेत्र में पुरातत्व विभाग से जुड़े कार्य के लिए नियुक्त ठेकेदार के अंतर्गत अन्य चार-पांच मजदूरों के साथ काम कर रहे थे. सभी मजदूर किले परिसर में ही रह रहे थे. बुधवार की मध्यरात्रि से दशरथ अचानक लापता हो गए थे.

टूरिस्टों को घाटी में एक शव दिखा

सहकर्मियों को पहले संदेह था कि वह अपने गांव लौट गए होंगे, लेकिन पूरे दिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. इसी बीच गुरुवार शाम को कल्याण दरवाजा क्षेत्र में घूमने आए टूरिस्टों को घाटी में एक शव दिखाई दिया. उन्होंने तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

सूचना मिलते ही हवेली आपदा प्रबंधन दल के तानाजी भोसले और उनकी टीम मौके पर पहुंची और घाटी से शव को बाहर निकाला. इसके बाद शव को स्थानीय राजगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

फिलहाल मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. इस घटना से सिंहगढ़ क्षेत्र में शोक का माहौल है और मजदूरों व स्थानीय लोगों में चिंता व्याप्त है. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें -

पढ़ाई को लेकर मां ने डांटा, गुस्से में 15 साल के लड़के ने लगा ली फांसी, पहले से तनाव में था

शराब पीने गए थे दो दोस्त, 20 रुपए की उधारी पर हुआ झगड़ा, एक ने दूसरे का काटा गला

Published at : 27 Feb 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Pune: सिंहगढ़ किले की गहरी खाई में मिला लापता मजदूर का शव, चार दिनों से था लापता
Pune: सिंहगढ़ किले की गहरी खाई में मिला लापता मजदूर का शव, चार दिनों से था लापता
महाराष्ट्र
Amravati News: चिकन खाने के विवाद में ममेरे भाई ने की 12 साल के बच्चे की हत्या, दर्ज कराई झूठी शिकायत
अमरावती: चिकन खाने के विवाद में ममेरे भाई ने की 12 साल के बच्चे की हत्या, दर्ज कराई झूठी शिकायत
महाराष्ट्र
शराब पीने गए थे दो दोस्त, 20 रुपए की उधारी पर हुआ झगड़ा, एक ने दूसरे का काटा गला
शराब पीने गए थे दो दोस्त, 20 रुपए की उधारी पर हुआ झगड़ा, एक ने दूसरे का काटा गला
महाराष्ट्र
पढ़ाई को लेकर मां ने डांटा, गुस्से में 15 साल के लड़के ने लगा ली फांसी, पहले से तनाव में था
पढ़ाई को लेकर मां ने डांटा, गुस्से में 15 साल के लड़के ने लगा ली फांसी, पहले से तनाव में था
Advertisement

वीडियोज

Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद!
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद! | Taliban
दुनिया के तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच Ideas Of India के मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सर्जरी के बाद घर पहुंचीं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, हुईं इमोशनल, बोलीं- इस बार बहुत दर्द हुआ
सर्जरी के बाद घर पहुंचीं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, हुईं इमोशनल, बोलीं- इस बार बहुत दर्द हुआ
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
ट्रेंडिंग
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget