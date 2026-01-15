महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदान आज यानी 15 जनवरी 2026 को किए जा रहे हैं. यह मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक किए जाएंगे. बता दें की इस चुनाव में 893 वार्डों में फैली 2,869 सीटों के लिए मतदान होंगे.

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में वोटर द्वारा एक ही फेज में वोट डाले गए हैं. वहीं चुनाव के नतीजे शुक्रवार, 16 जनवरी को सुबह 10 बजे आना शुरू हो जाएंगे. इस बार बीएमसी के चुनाव में कुल 3.48 करोड़ वोटर वोट डाल कर, 15,931 उम्मीदवारों का नतीजा तय करेंगे. आइए ऐसे में जानते हैं कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव का रिजल्ट कहां और कैसे देखें.

एबीपी की इन वेबसाइट पर देखें बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के नतीजे

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के नतीजे जाने के लिए आप एबीपी न्यूज की अलग-अलग वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.

सुबह 10 बजे से शुरू होगी बीएमसी के वोटों की काउंटिंग

29 महानगरपालिकाओं के वोटों की काउंटिंग 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएंगी. इस चुनाव में मुंबई से 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पुणे से 1,166 उम्मीदवार हैं. वहीं मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए नगर प्रशासन ने लाखों निवासियों को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बांटी हैं. जिसमें वोटर का पोलिंग स्टेशन, वार्ड नंबर की डिटेल्स दी गई हैं. राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव और गिनती की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए और मतदाताओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए मुंबई भर में सीनियर अधिकारियों सहित 25,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया है.

इस बार बीएमसी का चुनाव शिवसेना के लिए काफी अहम भी है, क्योंकि शिवसेना के विभाजन के बाद यह एकनाथ शिंदे का बीएमसी का पहला चुनाव है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में क्या होगा और किसका मेयर होगा.