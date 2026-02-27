हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mumbai News: थाने में मदद मांगने आई महिला को SI ने बनाया हवस का शिकार! ट्रांसफर के बाद भी करता रहा परेशान

Mumbai News: थाने में मदद मांगने आई महिला को SI ने बनाया हवस का शिकार! ट्रांसफर के बाद भी करता रहा परेशान

Mumbai News In Hindi: मुंबई के धारावी थाने में तैनात PSI राहुल भोसले ने मदद मांगने आई महिला से दोस्ती कर दुष्कर्म किया. ट्रांसफर के बाद भी उत्पीड़न जारी रहा. महिला की शिकायत पर FIR दर्ज.

By : सूरज ओझा | Edited By: जतिन राय | Updated at : 27 Feb 2026 02:28 PM (IST)
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस विभाग की छवि को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. धारावी पुलिस स्टेशन में तैनात रहे पुलिस सब-इंस्पेक्टर राहुल भोसले पर एक महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और नियमों के तहत निलंबित कर दिया. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं.

 थाने में आई महिला से की दोस्ती

मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि जब PSI राहुल भोसले धारावी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था तो एक महिला किसी काम से थाने में आई थी. आरोपी ने धीरे-धीरे उस महिला से दोस्ती की और कथित तौर पर उसके साथ यौन संबंध बनाए. यह सिलसिला तब भी जारी रहा जब उसका ट्रांसफर धारावी से ताड़देव पुलिस स्टेशन में कर दिया गया.

 ट्रांसफर के बाद भी नहीं रुका उत्पीड़न

ताड़देव में ट्रांसफर होने के बाद भी आरोपी भोसले महिला को लगातार परेशान करता रहा और उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता रहा. महिला लंबे समय तक इस उत्पीड़न को झेलती रही लेकिन जब हालात असहनीय हो गए तो उसने पिछले हफ्ते धारावी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई.

 FIR दर्ज, गिरफ्तारी और निलंबन

महिला की शिकायत के आधार पर PSI राहुल भोसले के खिलाफ FIR दर्ज की गई. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. विभागीय नियमों के तहत उसे सेवा से निलंबित भी कर दिया गया है. आरोपी अधिकारी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और मामले की आगे की जांच जारी है.

वर्दी पर दाग

यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि जब कोई महिला मदद के लिए थाने जाए और वहीं उसका उत्पीड़न हो तो न्याय की उम्मीद कहां से रखे. मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 27 Feb 2026 02:28 PM (IST)
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
