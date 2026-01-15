BMC चुनाव: जिस मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स 'फेल' वहां कांग्रेस को कितनी सीटें? एग्जिट पोल में जानें

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों में गुरुवार (15 जनवरी) को वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं. एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक इस बार बीएमसी में सत्ता बदलने का अनुमान लगाया गया है. मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स फेल होते नजर आ रहे हैं, वहीं इन एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन एक बार फिर कमजोर प्रदर्शन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. बीएमसी के कुल 227 वार्ड में से कांग्रेस ने 150 सीटों पर अपने उम्मीदवा उतारे. 2017 के बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थीं.

एग्जिट पोल में मुंबई में कांग्रेस को कितनी सीटें?

जेवीसी के एग्जिट पोल: इसके हिसाब से कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन काफी पीछे बताया गया है और उसके खाते में केवल 23 वार्ड आने का अनुमान है.

एक्सिस माई इंडिया: इस एग्जिट पोल के मुताबिक भी कांग्रेस काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है. इसके मुताबिक कांग्रेस को महज 14 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है.

डीवी रिसर्च एग्जिट पोल: इसके मुताबिक कांग्रेस को 18-25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है.

सकल पोल्स एग्जिट पोल: कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन को 20 सीटें तक मिलने का अनुमान है.

जनमत पोल्स एग्जिट पोल: कांग्रेस और सहयोगी को 20 सीटें मिल सकती हैं.

बीएमसी चुनाव में कौन मारेगा बाजी?

ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीएमसी चुनावों में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की भारी जीत तय मानी जा रही है. अलग-अलग मतदान एजेंसियों के एग्जिट पोल्स में ‘एकजुट’ ठाकरे ब्रदर्स को इस चुनाव में कड़ी चुनौती के बावजूद खास सफलता नहीं मिलती दिख रही है. इन अनुमानों के मुताबिक, ठाकरे बंधु बड़े अंतर से पीछे रह सकते हैं.

एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी–शिवसेना गठबंधन को 131 से 151 वार्डों में जीत का अनुमान दिया है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) के नेतृत्व वाले गठबंधन को 58 से 68 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. सकाळ पोल’ के मुताबिक, बीएमसी चुनाव में मुकाबला बीजेपी–शिवसेना और शिवसेना (यूबीटी)–मनसे गठबंधन के बीच कड़ा हो सकता है. इसके मुताबिक बीजेपी–शिवसेना गठबंधन 119 वार्ड जीत सकता है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) को 75 वार्ड में जीत हासिल हो सकती है.

हालांकि ये फाइनल परिणाम नहीं है. 16 जनवरी को फाइनल नतीजे घोषित किए जाएंगे और यहां कुल 1700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा. मुंबई में कुल 227 वार्ड हैं.