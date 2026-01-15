हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC चुनाव: परिवार संग CM फडणवीस ने डाला वोट, पत्नी अमृता बोलीं, 'कौन सी पार्टी विकास...'

BMC चुनाव: परिवार संग CM फडणवीस ने डाला वोट, पत्नी अमृता बोलीं, 'कौन सी पार्टी विकास...'

BMC Election News: बीएमसी चुनाव में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पत्नी संग मतदान किया. इस दौरान उनकी पत्नी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह 'लोकतंत्र का पर्व' है.

By : IANS एजेंसी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Jan 2026 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर गुरुवार (15 जनवरी) को वोटिंग जारी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस और उनकी मां ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में वोट डालने के बाद अपनी उंगलियों पर लगी स्याही दिखाई. सीएम ने अपने परिवार के साथ वोट डाला. इस दौरान सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस ने मतदान करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है. मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि लोगों को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी विकास कर रही है और उनके घरों में तरक्की ला रही है. यह देखकर ही वोट दें.

अमृता फडणवीस ने चुनाव को बताया 'लोकतंत्र का पर्व'

अमृता फडणवीस ने प्रतिक्रिया में कहा कि यह 'लोकतंत्र का पर्व है' और इस पर्व में सभी को हिस्सा लेना चाहिए. मुझे लगता है कि सभी को वोट देना चाहिए. अमृता फडणवीस ने कहा कि मेरा मानना है कि यह हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने भी किया मतदान

बीएमसी चुनाव को लेकर आम लोगों में उत्साह है. लोग सुबह से ही घरों से निकलकर वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गोरेगांव स्थित शहीद स्मृति ग्राउंड में मतदान किया. मतदान के बाद उन्होंने कहा कि मतदाताओं को वोट डालने से पहले अपना बूथ जरूर चेक करना चाहिए.

उन्होंने बताया कि हर बार की तरह जब वे अपने पुराने मतदान केंद्र पहुंचीं तो वहां उनका नाम नहीं मिला और उन्हें दूसरी जगह भेजा गया. उन्होंने कहा कि अगर मदद न मिलती तो वोट डालना मुश्किल हो जाता. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आठ साल बाद हो रहे बीएमसी चुनाव मुंबई की दिशा और दशा तय करेंगे. इस दौरान उन्होंने जनता से मतदान करने की अपील की.

मेयर पद को लेकर क्या बोलीं प्रियंका?

शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि मेयर को लेकर मैंने बार-बार कहा है कि मेयर हिन्दू मराठी बनेगा. एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुंबई सिर्फ एक रियल एस्टेट कमोडिटी नहीं है जिसका व्यापार हो रहा है, बल्कि यह एक जीता-जागता और फल-फूल रहा शहर है जिसे खुली जगहों, साफ हवा, सस्ते घरों, कनेक्टिविटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सख्त जरूरत है. अगर आप अपने शहर से प्यार करते हैं, तो आप उसे बेहतर बनाने के लिए वोट जरूर देंगे.

और पढ़ें
Published at : 15 Jan 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Amruta Fadnavis BMC Election MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Maharashtra Muncipal Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एअर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एअर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
मनोरंजन
'हम तेरे प्यार में' से 'तड़पाओगे' तक, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के इन गानों को किया है इंस्टाग्राम रील्स ने फेमस
'हम तेरे प्यार में' से 'तड़पाओगे' तक, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के इन गानों को किया है इंस्टाग्राम रील्स ने फेमस
Advertisement

वीडियोज

Kolkata I-Pac ED Raid पर ED की याचिका पर Mamata Banerjee को लेकर Supreme Court में सुनवाई शुरू
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दिए ताबड़तोड़ आरोप
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दी आरोपों की झड़ी !
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee कौन-कौन से आरोप लगाए ?
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED के सामने Mamata Banerjee के वकील ने क्या कहा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एअर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एअर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
मनोरंजन
'हम तेरे प्यार में' से 'तड़पाओगे' तक, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के इन गानों को किया है इंस्टाग्राम रील्स ने फेमस
'हम तेरे प्यार में' से 'तड़पाओगे' तक, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के इन गानों को किया है इंस्टाग्राम रील्स ने फेमस
क्रिकेट
U19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर, 107 पर ढेर यूएसए; हेनिल पटेल ने लिए 5 विकेट
अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर, 107 पर ढेर यूएसए; हेनिल पटेल ने लिए 5 विकेट
इंडिया
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
जनरल नॉलेज
कितने रुपये में बना चीन का Are You Dead ऐप, जानें अब कितनी है इसकी कीमत?
कितने रुपये में बना चीन का Are You Dead ऐप, जानें अब कितनी है इसकी कीमत?
हेल्थ
Leg Fracture Treatment: फ्रैक्चर के बाद टूटे हुए पैर में क्यों लटकाते हैं ईंट? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब
फ्रैक्चर के बाद टूटे हुए पैर में क्यों लटकाते हैं ईंट? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget