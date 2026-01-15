BMC चुनाव: परिवार संग CM फडणवीस ने डाला वोट, पत्नी अमृता बोलीं, 'कौन सी पार्टी विकास...'

मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर गुरुवार (15 जनवरी) को वोटिंग जारी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस और उनकी मां ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में वोट डालने के बाद अपनी उंगलियों पर लगी स्याही दिखाई. सीएम ने अपने परिवार के साथ वोट डाला. इस दौरान सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस ने मतदान करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है. मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि लोगों को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी विकास कर रही है और उनके घरों में तरक्की ला रही है. यह देखकर ही वोट दें.

अमृता फडणवीस ने चुनाव को बताया 'लोकतंत्र का पर्व'

अमृता फडणवीस ने प्रतिक्रिया में कहा कि यह 'लोकतंत्र का पर्व है' और इस पर्व में सभी को हिस्सा लेना चाहिए. मुझे लगता है कि सभी को वोट देना चाहिए. अमृता फडणवीस ने कहा कि मेरा मानना है कि यह हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने भी किया मतदान

बीएमसी चुनाव को लेकर आम लोगों में उत्साह है. लोग सुबह से ही घरों से निकलकर वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गोरेगांव स्थित शहीद स्मृति ग्राउंड में मतदान किया. मतदान के बाद उन्होंने कहा कि मतदाताओं को वोट डालने से पहले अपना बूथ जरूर चेक करना चाहिए.

उन्होंने बताया कि हर बार की तरह जब वे अपने पुराने मतदान केंद्र पहुंचीं तो वहां उनका नाम नहीं मिला और उन्हें दूसरी जगह भेजा गया. उन्होंने कहा कि अगर मदद न मिलती तो वोट डालना मुश्किल हो जाता. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आठ साल बाद हो रहे बीएमसी चुनाव मुंबई की दिशा और दशा तय करेंगे. इस दौरान उन्होंने जनता से मतदान करने की अपील की.

मेयर पद को लेकर क्या बोलीं प्रियंका?

शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि मेयर को लेकर मैंने बार-बार कहा है कि मेयर हिन्दू मराठी बनेगा. एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुंबई सिर्फ एक रियल एस्टेट कमोडिटी नहीं है जिसका व्यापार हो रहा है, बल्कि यह एक जीता-जागता और फल-फूल रहा शहर है जिसे खुली जगहों, साफ हवा, सस्ते घरों, कनेक्टिविटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सख्त जरूरत है. अगर आप अपने शहर से प्यार करते हैं, तो आप उसे बेहतर बनाने के लिए वोट जरूर देंगे.