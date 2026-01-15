हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव: BJP को लेकर प्रकाश आंबेडकर की बड़ी भविष्यवाणी, 'BMC सहित...'

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव: BJP को लेकर प्रकाश आंबेडकर की बड़ी भविष्यवाणी, 'BMC सहित...'

Maharashtra Municipal Election 2026 Voting: अकोला में प्रकाश आंबेडकर ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला. बीएमसी के चुनावों के लिए उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 15 Jan 2026 03:22 PM (IST)
वंचित बहुजन आघाडी के प्रमुख और डॉ. बी.आर. आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर ने आज (15 जनवरी) को दावा किया कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव निर्णायक साबित होगा. साथ ही कहा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पिछले 10 सालों के वर्चस्व को ‘समाप्त’ कर देगा अकोला में अपनी पत्नी अंजली आंबेडकर के साथ वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) सहित किसी भी नगर निकाय में कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी.

गुरुवार (15 जनवरी) को मुंबई, पुणे, नागपुर और अकोला समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान जारी है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस बार के निकाय चुनावों पर बारीकी से नजर रख रहा हूं यह चुनाव निर्णायक साबित होगा और पिछले दस वर्षों के बीजेपी के वर्चस्व का अंत करेगा.’’ उन्होंने कहा कि बीजेपी एकदलीय व्यवस्था चाहती है, लेकिन यह चुनाव इसके खिलाफ है क्योंकि जनता बहुदलीय व्यवस्था चाहती है.

आंबेडकर ने दावा किया कि बीएमसी समेत किसी भी नगर निकाय में कोई भी एक पार्टी पूर्ण सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी. उनकी पार्टी वीबीए ने मुंबई में चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है. उन्होंने कहा, ‘‘चुनाव के दौरान पैसे बांटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन मतदाता खुद ऐसे लोगों को भगा रहे हैं यह लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है.’’

बता दें कि राज्य में 893 वार्डों की 2,869 सीट के लिए सुबह साढ़े सात बजे मतदान शुरू हुआ और शाम साढ़े पांच बजे समाप्त होगा 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला कुल 3.48 करोड़ मतदाताओं के हाथ में है बीएमसी चुनावों में 227 सीट के लिए 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस महानगरपालिका का वार्षिक बजट 74,000 करोड़ रुपये है.

मुंबई को छोड़कर, अन्य सभी शहरी निकायों में बहुसदस्यीय वार्ड प्रणाली है. मतगणना 16 जनवरी को होगी यह 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद पहला बीएमसी चुनाव होगा उस साल एकनाथ शिंदे पार्टी के अधिकतर विधायकों के साथ अलग हो गए थे और बाद में पार्टी का नाम एवं चुनाव चिह्न दोनों उन्हें मिल गए थे.

अविभाजित शिवसेना ने देश के सबसे अमीर नगर निकाय बृहन्मुंबई महानरपालिका (बीएमसी) पर 25 वर्ष तक शासन किया है. चुनाव से पहले एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम के तहत, दो दशक पहले अलग हुए चचेरे भाई उद्धव और राज ठाकरे मराठी मतदाताओं को एकजुट करने के लिए फिर साथ आए, वहीं पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में NCP (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के प्रतिद्वंद्वी गुटों ने गठबंधन किया है.

Published at : 15 Jan 2026 03:08 PM (IST)
Prakash Ambedkar BMC Election BMC Election 2025 Mumbai Local Election BMC Polls Maharashtra Municipal Corporation Election
