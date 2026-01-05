बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी और दावों का दौर जारी है. सभी दलों के नेता मुंबई के मेयर पद को लेकर अपने- अपने दावे कर रहे हैं. मेयर को लेकर सत्तारूढ़ महायुति का अपना दावा है तो वहीं राज ठाकरे- उद्धव ठाकरे गठबंधन का कहना है कि मुंबई में अगला मेयर उनका ही होगा. इस बीच शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने सोमवार को कहा कि मुंबई का महापौर वह होगा, जो 'मराठी मानुष' होगा और 'वंदे मातरम' बोलेगा.

एकनाथ शिंदे गुट की महिला नेता शायना एनसी ने कहा कि महायुति की राजनीति 'मुंबई पहले' के सिद्धांत पर आधारित है. उन्होंने कहा कि मुंबई का महापौर वही होगा, जो वंदे मातरम बोलेगा. महायुति का महापौर वही होगा, जो शहर से प्रेम करता हो और उसके विकास की कामना करता हो और वह एक मराठी मानुष भी हो.

विपक्ष पर लगाया नफरत की राजनीति का आरोप

शिवसेना की प्रवक्ता शायना एनसी ने विपक्ष पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया. बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक रैली के दौरान घोषणा की थी कि मुंबई का महापौर मराठी हिंदू होगा. वहीं शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने दावा किया है कि मुंबई का महापौर एक मराठी होगा.

15 जनवरी को होगा चुनाव

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगरपालिकाओं के लिये 15 जनवरी को चुनाव होंगे और मतगणना 16 जनवरी को होगी. ‘महायुति’ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं. हालांकि, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव अलग से लड़ रही है.