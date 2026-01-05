हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र: 'हिंदू मराठी मेयर' वाले बयान पर नवाब मलिक का CM फडणवीस पर तंज, कहा- 'मुंबई के लोग...'

BMC Election 2026: नवाब मलिक ने कहा कि ऐसी धारणा है कि मुंबई में एक लहर चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यह गलत है. अलग-अलग वार्डों में अलग-अलग हालात हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, आईएएनएस | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 05 Jan 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की 'हिंदू मराठी मेयर' टिप्पणी पर निशाना साधा है. एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि इस देश के नागरिक, यहां रहने वाले लोग और मुंबई के निवासी तय करेंगे कि मेयर कौन बनेगा.

एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हर पार्टी को यह तय करने का अधिकार है कि वे किसके साथ कैंपेन करना चाहते हैं. कैंपेन रैलियों के जरिए होता है, लेकिन घर-घर जाकर किया गया संपर्क अक्सर बड़ी सभाओं से ज्यादा असरदार होता है.ऐसी धारणा है कि मुंबई में एक लहर चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यह गलत है. अलग-अलग वार्डों में अलग-अलग हालात हैं. कुछ वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं."

'मुंबई के लोग तय करेंगे कि मेयर कौन बनेगा'

उन्होंने कहा, "इस देश के नागरिक, यहां रहने वाले लोग और मुंबई के निवासी तय करेंगे कि मेयर कौन बनेगा. हम धर्म या जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते. लोगों को यह समझना चाहिए कि जहां कुछ लोग धर्म या भाषा के आधार पर राजनीति करते हैं, वहीं हमारा इतिहास सभी समुदायों को अपनी राजनीति में शामिल करने का रहा है."

'हमें अपनी स्थिति पर पूरा भरोसा'

एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, "अभी मुंबई में सबसे मुश्किल हालात कांग्रेस पार्टी के लिए हैं. वे कुछ सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाए. तीन पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बावजूद, कुछ जगहों पर उनके अपने ही कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं. हमें अपनी स्थिति पर पूरा भरोसा है. हम अपनी पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहेंगे."

एनसीपी के विलय पर क्या कहा?

स्थानीय निकाय चुनावों के बाद एनसीपी के विलय पर प्रतिक्रिया देते हुए नवाब मलिक ने कहा, "इस पर पार्टी नेता फैसला करेंगे. हालांकि, हम यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि परिवार में सभी एकजुट रहें और कोई भी अलग न हो. चुनावों के बाद, हम देखेंगे कि इस दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं."

एनसीपी की जीत का किया दावा

एनसीपी नेता ने कहा कि पार्टी बीएमसी चुनावों में 94 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 3 सीटों पर जहां हमारे कार्यकर्ता नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाए, वहां हमने अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. कुल मिलाकर, एनसीपी 97 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. कैंपेनिंग अब शुरू हो गई है और निश्चित रूप से हमें जीत मिलेगी.

Published at : 05 Jan 2026 04:05 PM (IST)
Nawab Malik MAHARASHTRA NEWS BMC Election 2026
