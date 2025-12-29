BMC चुनाव: BJP-शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग फाइनल, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा?

बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना में गठबंधन हो गया और सीट शेयरिंग भी फाइनल हो गई. बीजेपी 137 सीटों पर तो वहीं शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. मुंबई महानगर पालिका में 227 वार्ड हैं. 30 जनवरी को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है. पिछले कई दिनों से दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी. आखिरकार सीटों का फॉर्मूला तय हो गया.

मुंबई का चुनाव अलग लड़ रही अजित पवार की पार्टी

महायुति में शामिल एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना के साथ मुंबई का चुनाव नहीं लड़ रही है. अजित पवार की एनसीपी ने रविवार को पहली सूची जारी करते हुए 37 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा. वहीं सोमवार को 27 नामों की घोषणा की. इस तरह से एनसीपी ने मुंबई के लिए अब तक 64 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है.

बीजेपी की पहली लिस्ट जारी

इससे पहले बीजेपी ने सोमवार (29 दिसंबर) को बीएमसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में 2017 में बीएमसी चुनाव जीतने वाले कुछ पार्षदों के नाम भी शामिल हैं. उम्मीदवारों में सबसे प्रमुख नाम बीजेपी के राज्य मीडिया प्रमुख नवनाथ बान का है, जो उम्मीदवारों में सबसे युवा हैं. बान शिवाजीनार क्षेत्र के वार्ड नंबर 135 से चुनाव लड़ेंगे. मुंबई समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों का चुनाव 15 जनवरी को होगा. मतगणना अगले दिन होगी.

बीएमसी में कुल 1 करोड़ 3 लाख 44 हजार 315 वोटर्स

बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं और मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 3 लाख 44 हजार 315 है. इनमें 55 लाख 16 हजार 707 पुरुष, 48 लाख 26 हजार 509 महिलाएं और 1099 ‘अन्य’ श्रेणी के मतदाता शामिल हैं. मतदाताओं में पुरुषों की हिस्सेदारी 53 फीसदी और महिलाओं की 47 फीसदी है.

क्या रहे थे 2017 बीएमसी चुनाव के नतीजे?

साल 2017 के बीएमसी चुनावों में अविभाजित शिवसेना 84 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी को 82 सीट मिली थीं. शिवसेना के 84 पार्षदों में से 46 बाद में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए, वहीं अन्य दलों के 16 पार्षद भी शिंदे गुट में आए. बीजेपी में अन्य दलों के छह पार्षद शामिल हुए हैं.