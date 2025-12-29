इस महानगर पालिका में अकेले लड़ेगी BJP, अजित पवार और एकनाथ शिंदे मिलकर देंगे टक्कर

नासिक नगर निगम (एनएमसी) चुनावों में महायुति के सहयोगी दलों बीजेपी और शिवसेना-एनसीपी तथा महाविकास आघाडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखायी दे रहा है. नेताओं ने सोमवार (29 दिसंबर) को यह कहा. बीजेपी ने चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है, जबकि उसके सहयोगी दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और शिवसेना एक साथ आ गए हैं.

दूसरी ओर, सूत्रों के अनुसार, महा विकास आघाडी (एमवीए) ने चुनाव साथ-साथ लड़ने का लगभग फैसला कर लिया है. राज्य के मंत्री और राकांपा नेता नरहरि जिरवाल ने कहा कि BJP ने गठबंधन को लेकर कोई संदेश नहीं दिया है.

'कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस पर कोई सवाल नहीं'

नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले शिवसेना (एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली) और एनसीपी ने नासिक महानगरपालिका (एनएमसी) चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है. नरहरि जिरवाल ने पत्रकारों से कहा, “कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर कोई सवाल ही नहीं है. हम चुनाव जीतने की क्षमता के फॉर्मूले के आधार पर लड़ रहे हैं. उसी के अनुसार सीटों का बंटवारा किया जाएगा.’’

हेमंत गोडसे ने भी बीजेपी पर लगाया आरोप

शिवसेना के पूर्व सांसद हेमंत गोडसे ने भी जिरवाल की बात दोहराते हुए भाजपा पर 'सकारात्मक प्रतिक्रिया' न देने का आरोप लगाया. इसके अलावा, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), एनसीपी (शऱदचंद्र पवार) और कांग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी.

उधर, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए रविवार (28 दिसंबर) को 37 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं. पार्टी की विधायक सना मलिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दूसरी सूची जल्द ही जारी की जाएगी. हालांकि, बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद एनसीपी बीएमसी चुनाव अलग लड़ रही है. बता दें कि बीएमसी समेत महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे जबकि 16 जनवरी को नतीजे घोषित होंगे.