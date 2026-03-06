हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र में किसानों का कर्जा माफ करेगी फडणवीस सरकार, सीएम ने किया ऐलान, कितने किसानों को होगा लाभ?

Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र में किसानों का कर्जा माफ करेगी फडणवीस सरकार, सीएम ने किया ऐलान, कितने किसानों को होगा लाभ?

महाराष्ट्र में किसानों का कर्जा माफ करेगी फडणवीस सरकार, सीएम ने किया ऐलान, कितने किसानों को होगा लाभ?

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 06 Mar 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र सरकार ने बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है. महाराष्ट्र सरकार का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर सरकार ने पहले एक समिति गठित की थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नई योजना लागू की जा रही है. इसके तहत 30 सितंबर 2025 तक जिन पात्र किसानों का फसल ऋण बकाया है, उन्हें राहत देने के लिए 'पुण्यबाई अहिल्याबाई होलकर किसान कर्जमाफी योजना' शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक के फसल ऋण की कर्जमाफी दी जाएगी. इसका लाभ लाखों किसानों को होगा.

इससे पहले सीएम ने बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस खेती को आधुनिक बनाना, किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण ढांचे को मजबूत करना है. इसी दिशा में मुख्यमंत्री बलीराजा शेत पाणंद योजना, प्राकृतिक खेती अभियान और कृषि मजदूरों को बीमा योजना में शामिल करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं.

सरकार ने पहली बार खेतों में काम करने वाले कृषि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है. गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना सहायता योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें कृषि मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा. इससे दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी.

टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिले- सीएम

बजट में किसानों के लिए कई नई योजनाओं की भी घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री बलीराजा शेत पाणंद योजना के तहत खेतों तक पहुंचने के लिए बेहतर और सुविधाजनक रास्ते बनाए जाएंगे, जिससे किसानों को खेती और फसल ढुलाई में आसानी होगी. वहीं अगले दो वर्षों में पूरे राज्य में ‘महाराष्ट्र प्राकृतिक खेती अभियान’ चलाया जाएगा, ताकि रासायनिक खेती पर निर्भरता कम हो और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिले.

महिला किसानों और पशुपालकों को भी इस बजट में विशेष महत्व दिया गया है. डेयरी, बकरी पालन और पोल्ट्री जैसे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए महिला किसानों के लिए अलग आर्थिक सहायता योजना शुरू की जाएगी. ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत करीब 23 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा.

इसके अलावा किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए कृषि वैल्यू चेन विकसित करने की भी योजना है. राज्य के 10 से 15 प्रमुख स्थानों पर कृषि उत्पादों के लिए वैल्यू चेन बनाई जाएगी, जिससे किसानों को बाजार तक बेहतर पहुंच और उचित कीमत मिल सके. कुल मिलाकर इस बजट में खेती, ग्रामीण विकास और किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है.

और पढ़ें
Published at : 06 Mar 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS Maharashtra Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र में किसानों का कर्जा माफ करेगी फडणवीस सरकार, सीएम ने किया ऐलान, कितने किसानों को होगा लाभ?
महाराष्ट्र में किसानों का कर्जा माफ करेगी फडणवीस सरकार, सीएम ने किया ऐलान, कितने किसानों को होगा लाभ?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लाडकी बहिन योजना का आगे क्या होगा? बजट में CM फडणवीस ने किया बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र: लाडकी बहिन योजना का आगे क्या होगा? बजट में CM फडणवीस ने किया बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र
पुणे में हाई-प्रोफाइल ड्रामा! नशे में धुत लड़की ने थाने में महिला सब-इंस्पेक्टर का हाथ काटा, वर्दी भी खींची
पुणे में हाई-प्रोफाइल ड्रामा! नशे में धुत लड़की ने थाने में महिला सब-इंस्पेक्टर का हाथ काटा, वर्दी भी खींची
महाराष्ट्र
Maharashtra Budget 2026: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान, पुरस्कार भी देगी सरकार
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान, पुरस्कार भी देगी सरकार
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
बिहार
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक', वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
जनरल नॉलेज
अमेरिका में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे, जानें किस पायदान पर आते हैं हिंदू-मुस्लिम?
अमेरिका में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे, जानें किस पायदान पर आते हैं हिंदू-मुस्लिम?
ट्रेंडिंग
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget