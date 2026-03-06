एक्सप्लोरर
Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र में कहां बनेगी 'चौथी मुंबई'? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट में की घोषणा
Fourth Mumbai Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बजट में घोषणा की कि तीसरी मुंबई के रूप में उरण क्षेत्र का विकास होगा, जबकि चौथी मुंबई वढवण में विकसित की जाएगी.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पेश किए गए 2026-27 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं. इसमें ‘चौथी मुंबई’ (वढवण) विकसित करने की बड़ी घोषणा की गई है. इसके साथ ही 20 लाख झोपड़पट्टी घरों के पुनर्वास और 10 लाख किफायती घर बनाने की योजना भी प्रमुख है. मुंबई और पुणे शहरों के लिए अंडरग्राउंड टनल, 1200 किमी मेट्रो नेटवर्क और 6000 किमी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है. इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और शहरी विकास को गति मिलने की उम्मीद है.
चौथी मुंबई कहां बनेगी?
- चौथी मुंबई वढवण के पास विकसित की जाएगी.
- एमएमआर क्षेत्र में 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे.
- नए अवैध निर्माण न हों, इसके लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा.
- राज्य में 1200 किमी मेट्रो मार्ग और 6000 किमी एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे.
- 2029 तक 165 किमी मेट्रो कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे.
महाराष्ट्र: लाडकी बहिन योजना का आगे क्या होगा? बजट में CM फडणवीस ने किया बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र के बजट में किसानों के लिए चार नई योजनाओं का ऐलान, बनेगी खास FARMER ID
मुंबई के लिए बजट में क्या है?
- राज्य में शहरी विकास के कारण 70% आबादी शहरों में होगी, इसलिए शहरी सेवाओं को डिजिटल किया जाएगा.
- बुलेट ट्रेन के तीन स्टेशन 2027 तक पूरे हो जाएंगे.
- तीसरी मुंबई के रूप में उरण क्षेत्र का विकास होगा, जबकि चौथी मुंबई वढवण में विकसित की जाएगी.
- मुंबई में अवैध निर्माण रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे.
- एमएमआर में 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे, और नए अवैध निर्माण रोकने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा.
- मुंबई और पुणे को 50 अरब डॉलर का आर्थिक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
- दुनिया में गेमिंग क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए महाराष्ट्र में 295 से अधिक गेमिंग स्टूडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा.
- मुंबई में केंद्र सरकार की मदद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी शुरू किया जाएगा.
- राज्य में 1,200 किमी मेट्रो मार्ग और 6,000 किमी एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे. 2029 तक 165 किमी मेट्रो कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे.
- दक्षिण मुंबई को समृद्धि महामार्ग से जोड़ने के लिए 2028 तक काम करने का प्रयास किया जाएगा.
- वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोड दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है.
- पनवेल से कर्जत रेल मार्ग अंतिम चरण में है और जल्द ही यातायात के लिए खोला जाएगा.
- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग के तीन स्टेशनों का काम 2027 तक पूरा होगा.
- शहरों के विकास के लिए 10 सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएंगी.
- विदेशी निवेश में महाराष्ट्र अग्रणी है, इसलिए मुंबई, दुबई और सिंगापुर में पर्यटन निवेश कक्ष शुरू किए जाएंगे.
