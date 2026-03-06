महाराष्ट्र में कहां बनेगी 'चौथी मुंबई'? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट में की घोषणा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पेश किए गए 2026-27 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं. इसमें ‘चौथी मुंबई’ (वढवण) विकसित करने की बड़ी घोषणा की गई है. इसके साथ ही 20 लाख झोपड़पट्टी घरों के पुनर्वास और 10 लाख किफायती घर बनाने की योजना भी प्रमुख है. मुंबई और पुणे शहरों के लिए अंडरग्राउंड टनल, 1200 किमी मेट्रो नेटवर्क और 6000 किमी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है. इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और शहरी विकास को गति मिलने की उम्मीद है.

चौथी मुंबई कहां बनेगी?

चौथी मुंबई वढवण के पास विकसित की जाएगी.

एमएमआर क्षेत्र में 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे.

नए अवैध निर्माण न हों, इसके लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा.

राज्य में 1200 किमी मेट्रो मार्ग और 6000 किमी एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे.

2029 तक 165 किमी मेट्रो कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे.