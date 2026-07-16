फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. मेहुल राठोड़ की मौत से सनसनी, कार में बेहोश मिले, सुसाइड की आशंका

महाराष्ट्र के लातूर से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. लातूर के प्रसिद्ध एम.जे. हॉस्पिटल के जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ (कार्डियोलॉजिस्ट) डॉ. मेहुल राठौड़ (45) ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, घटना लातूर शहर के वन नंबर चौक स्थित एम.जे. हॉस्पिटल से जुड़ी है.

आत्महत्या के पीछे की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुट गई है. इस घटना से चिकित्सा जगत, मरीजों और पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई है.

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कार में मिली इंजेक्शन और दवाइयों की खाली शीशियां

मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट मेहुल राठौड़ की बुधवार (15 जुलाई) दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वो अपनी कार में अचेत अवस्था में मिले थे. उनकी कार के अंदर इंजेक्शन और कुछ दवाइयों की खाली शीशियां मिली हैं, जिसके बाद से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि इंजेक्शन और दवाइयों का उनकी मौत से संबंध है या नहीं.

दोपहर से आंबेजोगाई इलाके में खड़ी थी कार

जानकारी के अनुसार, वो दोपहर के समय अपनी इनोवा कार से आंबेजोगाई (रेणापुर) रोड क्षेत्र इलाके में आए थे. दोपहर से ही उनके परिवार और हॉस्पिटल स्टाफ के फोन आ रहे थे. जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो उनकी तलाश शुरू की गई. शाम को खबर मिली कि उनकी कार अंबेजोगाई रोड इलाके में है. उनकी कार दोपहर करीब 1:30 बजे से उसी स्थान पर खड़ी थी. सूचना मिलते ही उनकी पत्नी डॉ. प्रियंका राठौड़ ने अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचीं. डॉक्टर मेहुल की हालत का पता चलने पर उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मौके पर पंचनामा किया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, डॉ. मेहुल राठौड़ बुधवार सुबह करीब 11 बजे अपने घर से निकले थे, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो सभी ने उन्हें फोन किया. जब कोई जवाब नहीं मिला तो उनकी तलाशी शुरू हुई. उनकी पत्नी को करीब 4:30 बजे सूचना मिली कि वो आंबेजोगाई इलाके में अपनी कार में अचेत अवस्था में है. इसके बाद तुरंत उन्हें रेणापुर रोड स्थित फुलाबाई बनसोडे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.

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