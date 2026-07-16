मुंबई के कांदिवली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां लव अफेयर के चलते 17 साल की लड़की की हत्या की गई थी. यह घटना कांदिवली ईस्ट के समतानगर पुलिस स्टेशन की है. दामुनगर जंगल इलाके में एक 17 साल की लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान सिद्धि विश्वकर्मा के रूप में हुई.

जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने क्राइम पेट्रोल देखने के बाद नाबालिग लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या की योजना बनाई थी और बाद में इसको अंजाम दिया. आरोपी का नाम सूरज वाघमारे (22) है, जो कांदिवली ईस्ट का रहने वाला है.

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हत्या के बाद मिटाए सबूत

जानकारी के अनुसार, आरोपी ने लड़की को यूनिक गिफ्ट देने के नाम पर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, फिर चाकू से उसका गला काट दिया. आरोपी ने क्राइम पेट्रोल में हत्या के बाद सबूत कैसे मिटाए जाते हैं, यह देखने के बाद उसने लड़की को मारने के बाद सबूत मिटा दिए.

आरोपी डेढ़ साल पहले गणपति मंडल में नाबालिग लड़की से मिला था, तब वह गणपति मंडल देखने गया था. इसके बाद, नाबालिग लड़की और आरोपी बॉयफ्रेंड पिछले डेढ़ साल से लव रिलेशनशिप में थे. आरोपी लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की ने उसे मना कर दिया था.

क्राइम पेट्रोल देखकर रची साजिश

इसके बाद, आरोपी ने क्राइम पेट्रोल देखा और उस लड़की की हत्या की साजिश रची. आरोपी बॉयफ्रेंड ने लड़की को कांदिवली दामू नगर इलाके के जंगल में मिलने के लिए बुलाया. इसके बाद, आरोपी ने एक यूनिक गिफ्ट देने के नाम पर नाबालिग लड़की की आंखें बंद करवा दीं. जैसे ही लड़की ने आंखें बंद कीं, आरोपी ने चाकू लिया और उसका गला काट दिया. हत्या करने के बाद आरोपी ने लड़की की बॉडी जंगल में फेंक दी थी.

आरोपी गिरफ्तार

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ ने समता नगर पुलिस को बताया कि जंगल में पेट्रोलिंग करते समय एक अनजान बॉडी देखी गई है. समता नगर पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल भेज दिया. इसके बाद, समता नगर पुलिस ने केस दर्ज किया और लड़की की पहचान की. केवल एक से डेढ़ घंटे में बॉडी की पहचान हो गई.

समता नगर पुलिस ने लड़की की हत्या के मामले में आरोपी सूरज वाघमारे (22) को गिरफ्तार कर लिया है. बताया गया है कि यह हत्या लव अफेयर और शादी के झगड़े में की गई थी. फिलहाल, आरोपी समता नगर पुलिस की कस्टडी में है और समता नगर पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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