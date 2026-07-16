मुंबई के ताज होटल को मिला 22 करोड़ का नोटिस, BMC को मिली शिकायत, जानें पूरा मामला

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने ताज महल पैलेस होटल को करीव 22 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है. यह मामला 26/11 के आतंकी हमलों के बाद होटल के आस-पास सिक्योरिटी बैरियर और बोलार्ड से जुड़े शुल्क का है.

हालांकि, ताज होटल मैनेजमेंट ने इस फीस में छूट या पूरी तरह से माफी की मांग करते हुए कहा है कि ये बैरियर केवल सुरक्षा कारणों से लगाए गए थे. दरअसल, 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद ताज महल पैलेस होटल के चारों ओर बोलार्ड और बैरिकेड्स लगाए गए थे. इसका उद्देश्य होटल की सुरक्षा को मजबूत करना था.

फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. मेहुल राठोड़ की मौत से सनसनी, कार में बेहोश मिले, सुसाइड की आशंकासाल 2008 से है फीस पेंडिंग

BMC के नियमों के मुताबिक, पब्लिक सड़कों और फुटपाथ पर बैरियर लगाने के लिए फीस ली जाती है. साल 2008 में पहली बार बोलार्ड लगाए गए थे, इसी कारण यह फीस 2008 से पेंडिंग है और अब इसकी रकम 22 करोड़ रुपये हो गई है. म्युनिसिपल अधिकारियों ने कहा कि होटल ने कुछ रकम चुका दी है, लेकिन अभी भी काफी बकाया है.

ताज होटल ने फीस माफकरने की मांग की

ताज होटल के प्रतिनिधियों ने तर्क दिया है कि फीस माफ कर दी जानी चाहिए क्योंकि ये बैरियर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए लगाए गए थे. इस बारे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और होटल मैनेजमेंट के बीच बातचीत चल रही है और अगले हफ्ते आखिरी फैसला होने की संभावना है.

इस फीस माफी के मुद्दे पर 2020 से ही चर्चा चल रही है. उस समय 2020 में, शिवसेना (UBT) के नेतृत्व वाली स्टैंडिंग कमिटी ने करीब 10 करोड़ रुपये की छूट को मंजूरी दी थी. हालांकि, 2025 में राज्य द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा प्रस्ताव वापस लेने के बाद यह मामला फिर से पेंडिंग है.

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