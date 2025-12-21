'राहुल गांधी को राम जी से परेशानी', BJP नेता किरीट सोमैया ने कांग्रेस पर साधा निशाना

महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी है. चाहे वो आगामी बीएमसी चुनाव का मुद्दा हो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का या फिर विपक्ष के नाम बदलने वाले आरोप का. उन्होंने पृथ्वीराज चव्हाण के बयानों पर भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है.

उन्होंने कहा, "पृथ्वीराज चव्हाण कभी मुख्यमंत्री थे, ऐसा महाराष्ट्र की जनता भूल गई है और अभी कांग्रेस का भी विस्मरण होने लगा है. इसके लिए इस प्रकार के स्टंट वाले स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता और पृथ्वीराज चव्हाण देते रहे हैं." उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त भी नहीं हुआ है. एक के बाद एक फेज में भारत जीतता आया है और अंत में भी विजय होगा. पाकिस्तान में आतंकवादी शांत हो गए होंगे."

हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की- किरीट सोमैया

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर किरीट सोमैया ने कहा, "यह बेहद दुख और दर्द की बात है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है और इस समय में हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, उनकी पार्टी हो, उनके विधायक हों, ये बांग्लादेशियों का स्वागत करते हैं. हम भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश को यह कहना चाहते हैं कि वहां हिंदू माइनॉरिटी है और उनकी सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है."

राहुल गांधी को 'राम जी' से दिक्कत?- किरीट सोमैया

विपक्ष के नाम बदलने के आरोप पर किरीट सोमैया ने कहा, "भारत पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और मनरेगा स्कीम कई समय पहले प्लान हुई थी और अब हम इस स्कीम को विकसित करके जनता के सामने रख रहे हैं, तो फिर इसमें राहुल गांधी को किस बात से आपत्ति है. क्या उन्हें जी राम जी (VB-G RAM G) से आपत्ति है. राहुल गांधी को हर चीज में राम दिखते हैं और जब उन्हें राम दिखते हैं तो उन्हें रावण की याद आती है. जिस प्रकार से रावण का वध हुआ, उसी प्रकार से राम राज्य के विरोध करने वालों का भी नाश होगा."

उद्धव ठाकरे को जनता के पैसों का हिसाब देना होगा- किरीट सोमैया

आगामी बीएमसी चुनाव पर उन्होंने एएनआई को दिए बयान में कहा, "आगे आने वाले बीएमसी चुनाव में भारत की जनता सबका हिसाब करेगी. उद्धव ठाकरे ने जो कई सालों में मुंबई को लूटा है, कोविड काल के दौरान 2000 करोड़ का घोटाला किया है. अब चाहे वह संजय राउत हों या आदित्य ठाकरे, सभी पर लुटे हुए पैसों की कार्रवाई होगी. एक-एक पैसे का हिसाब मांगा जाएगा."