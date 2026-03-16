Maharashtra: पहले मोबाइल फॉर्मेट किया, फिर 19 साल के युवक ने सीट बेल्ट से अपनी जान दी

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड शहर के दिघी इलाके में एक 19 साल के युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह चौंकाने वाली घटना रविवार रात को सामने आई. अथर्व विजय देशमुख आत्महत्या करने वाले युवक का नाम है और आत्महत्या से पहले उसने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था, ऐसी जानकारी सामने आई है.

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, अथर्व देशमुख दिघी के गंगोत्री अस्पताल के पास पार्वती भोजने के घर में किराए पर रहता था. रविवार शाम साढ़े सात बजे के आसपास उसने अपने घर में सीट बेल्ट से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय घर का दरवाजा अंदर से बंद था.

फांसी के फंदे पर लटका मिला शव

इस बीच अथर्व ने काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे उसकी मां ज्योति देशमुख और पड़ोसियों को संदेह हुआ. उन्होंने खिड़की से घर की कुंडी खोलकर अंदर प्रवेश किया तो अथर्व फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला. उसे तुरंत नीचे उतारा गया और पास के गंगोत्री अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए पिंपरी के वाई.सी.एम. अस्पताल में ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

आत्महत्या का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं

घटना की जानकारी मिलते ही दिघी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की प्रक्रिया जारी है. इस बीच अथर्व की आत्महत्या का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. हालांकि, आत्महत्या से पहले उसने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था, यह बात सामने आई है. इसलिए इस मामले में विभिन्न संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और दिघी पुलिस आगे की जांच कर रही है. इस घटना ने इलाके में सभी को चौंका कर रख दिया है.