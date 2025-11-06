महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले BJP अलर्ट, विधायक सुरेश धस और पंकजा मुंडे को मिली बड़ी जिम्मेदारी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले BJP अलर्ट, विधायक सुरेश धस और पंकजा मुंडे को मिली बड़ी जिम्मेदारी

महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले BJP अलर्ट, विधायक सुरेश धस और पंकजा मुंडे को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Maharashtra News: बीजेपी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तैयारी तेज की. बीड जिले में विधायक सुरेश धस चुनाव प्रमुख बने, मंत्री पंकजा मुंडे को प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है. दोनों अब साथ मिलकर काम करेंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 06 Nov 2025 11:13 AM (IST)
महाराष्ट्र में निकाय चुनावों की आहट के बीच बीजेपी ने संगठन को पूरी तरह एक्टिव मोड में ला दिया है. पार्टी ने राज्य के सभी जिलों में चुनाव प्रमुखों और प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है. अब नगरपालिका, नगर परिषद और ग्राम पंचायत चुनावों में बीजेपी अपनी तैयारी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुट गई है.

बीड जिले में पंकजा मुंडे और सुरेश धस की जोड़ी

बीड जिले में पार्टी ने दो अहम चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी है. विधायक सुरेश धस को चुनाव प्रमुख बनाया गया है, जबकि मंत्री पंकजा मुंडे को चुनाव प्रभारी की कमान दी गई है.

दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच मतभेद की खबरें आई थीं. लेकिन अब स्थानीय चुनाव में दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा. पार्टी का मकसद स्पष्ट है. जिला स्तर पर आपसी गुटबाजी खत्म कर बीजेपी को मजबूत बनाना.

ठाणे में एकनाथ शिंदे के गढ़ में उतरे गणेश नाईक

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है. पार्टी ने वरिष्ठ नेता गणेश नाईक को ठाणे क्षेत्र का चुनाव प्रभारी बनाया है. गणेश नाईक ठाणे शहर, ग्रामीण ठाणे, कल्याण, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, भिवंडी और नवी मुंबई में पार्टी के लिए काम देखेंगे.

बीजेपी का यह फैसला इस बात की ओर इशारा करता है कि पार्टी शिवसेना (शिंदे गुट) के क्षेत्र में भी अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश में है.

बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में

जैसे ही स्थानीय चुनावों की घोषणा हुई, बीजेपी ने बिना वक्त गंवाए पूरी तैयारी शुरू कर दी. पार्टी की तरफ से सभी जिलों के चुनाव प्रमुख और प्रभारी तय कर दिए गए हैं. इसका मकसद है, संगठन को नीचे तक मजबूत करना और हर जिले में नेतृत्व स्पष्ट रखना.

देखें किस जिले में कौन संभालेगा मोर्चा

सिंधुदुर्ग जिला से नितेश राणे चुनाव प्रभारी, पुणे ग्रामीण से गणेश बिडकर चुनाव प्रमुख, मुंबई से आशिष शेलार चुनाव प्रभारी, सोलापुर से मंत्री जयकुमार गोरे चुनाव प्रभारी, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) से मंत्री अतुल सावे चुनाव प्रभारी, नांदेड़ से सांसद अशोक चव्हाण चुनाव प्रभारी, कोल्हापुर से सांसद धनंजय महाडिक चुनाव प्रभारी, रायगढ़ से प्रशांत ठाकुर चुनाव प्रभारी, नाशिक से गिरीश महाजन चुनाव प्रभारी, जळगांव से संजय सावकारे चुनाव प्रभारी, अहिल्यानगर (अहमदनगर) से मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील चुनाव प्रभारी, पुणे जिला से केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ चुनाव प्रभारी, रत्नागिरी से निरंजन डावखरे चुनाव प्रभारी, सातारा से मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले चुनाव प्रभारी.

बीजेपी का यह कदम बताता है कि पार्टी सिर्फ राज्य या राष्ट्रीय स्तर के चुनावों पर ही नहीं, बल्कि स्थानीय चुनावों में भी रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रही है. पार्टी चाहती है कि नगर परिषदों और ग्राम पंचायतों तक उसका संगठन मजबूत हो. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे भविष्य के विधानसभा और लोकसभा चुनावों की दिशा तय कर सकते हैं.

Published at : 06 Nov 2025 11:13 AM (IST)
MAHARASHTRA NEWS ELections
