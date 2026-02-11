हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: पूर्व राज्यपाल कोश्यारी का बड़ा बयान, 'PM मोदी से डरे हुए हैं राज ठाकरे, उन्हें...'

महाराष्ट्र: पूर्व राज्यपाल कोश्यारी का बड़ा बयान, 'PM मोदी से डरे हुए हैं राज ठाकरे, उन्हें...'

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को घेरते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि RSS के कार्यक्रम में लोग डर के मारे आए थे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Updated at : 11 Feb 2026 08:56 PM (IST)
Preferred Sources

आरएसएस के कार्यक्रम में अभिनेता सलमान खान के शामिल होने के बाद से इस पर सियासत लगातार जारी है. इस पर राज ठाकरे ने दावा करते हुए कहा था कि अलग-अलग क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां मोदी सरकार के डर से ही RSS के कार्यक्रम में शामिल हुईं. अब महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने MNS प्रमुख को घेरा है. उन्होंने बुधवार (11 फरवरी) को कहा कि एमएनएस प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत डरे हुए हैं.

मुंबई में RSS के शताब्दी समारोह के मौके पर शनिवार (7 फरवरी) को कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसमें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, फिल्म निर्माता सुभाष घई और जाने-माने गीतकार और लेखक प्रसून जोशी, रणबीर कपूर समेत कई हस्तियां मौजूद थीं. 

राज ठाकरे मोदी से बहुत डरे हुए- कोश्यारी

राज ठाकरे की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर भगत सिंह कोश्यारी ने नासिक में मीडिया से बातचीत में कहा, "मुझे नहीं लगता कि RSS के कार्यक्रम में लोग डर के मारे आए थे. राज ठाकरे मोदी से बहुत डरे हुए हैं. भगवान राम की तरह, मोदी के लिए सभी नागरिक एक समान हैं."

राज ठाकरे मेरे छोटे भाई जैसे हैं- भगत सिंह कोश्यारी

उन्होंने आगे कहा, ''मैं राज ठाकरे का सम्मान करता हूं, वह मेरे छोटे भाई जैसे हैं. उन्हें पीएम मोदी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनके करीब जाना चाहिए. आप छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर हैं. अगर डरना ही है तो गलत काम करने से डरना चाहिए.''

मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान, भाषा विवाद को लेकर सवाल के जवाब में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि स्थानीय बीमारी को फैलने नहीं देना चाहिए. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर भागवत को लगता है कि अपनी भाषा और राज्य के प्रति लगाव एक बीमारी है, तो ज्यादातर राज्य इससे पीड़ित हैं, लेकिन वे दूसरे राज्यों को अपना उपदेश नहीं देते.

और पढ़ें
Published at : 11 Feb 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
राज ठाकरे RSS Bhagat Singh Koshyari MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
महाराष्ट्र
'पहले ये लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखें', प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज
'पहले ये लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखें', प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज
इंडिया
'एपस्टीन ने मुझे दोमुंहा कहा था', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप सिंह पुरी का जवाब, जानें क्या कहा?
'एपस्टीन ने मुझे दोमुंहा कहा था', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप सिंह पुरी का जवाब, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
Advertisement

वीडियोज

Shabana Mahmood और Epstein Files में क्या है CONNECTION? | ABPLIVE
Canada Shooting: कनाडा में मासूमों का दुश्मन कौन? गोलीबारी में 9 की मौत, 25 घायल | ABPLIVE
Mamata से मुस्लिम वोट कैसे छीनेंगे? Humayun Kabir का 'सीक्रेट' मिशन | ABPLIVE
Mahadangal With Chitra Tripathi: डील की लड़ाई, अब देश बेचने पर आई! | PM Modi
Kanpur Lamborghini Crash: ड्राइविंग सीट पर Shivam Mishra, परिवार के दावों पर बड़ा सवाल! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
महाराष्ट्र
'पहले ये लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखें', प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज
'पहले ये लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखें', प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज
इंडिया
'एपस्टीन ने मुझे दोमुंहा कहा था', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप सिंह पुरी का जवाब, जानें क्या कहा?
'एपस्टीन ने मुझे दोमुंहा कहा था', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप सिंह पुरी का जवाब, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
बॉलीवुड
इन 6 बड़ी फिल्मों को ठुकराना गोविंदा को पड़ा महंगा, कर देते साइन तो बदल जाता करियर
इन 6 बड़ी फिल्मों को ठुकराना गोविंदा को पड़ा महंगा, कर देते साइन तो बदल जाता करियर
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
ट्रेंडिंग
Video: “प्रदर्शन के बीच वाटर कैनन से चोटिल हुई शख्स की आंख
“प्रदर्शन के बीच वाटर कैनन से चोटिल हुई शख्स की आंख" बंदूक की तरह चली तेज बौछार, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
दुनिया के किन देशों में सबसे पहले खत्म होगा पेट्रोल-डीजल, किस पायदान पर हैं भारत-पाकिस्तान?
दुनिया के किन देशों में सबसे पहले खत्म होगा पेट्रोल-डीजल, किस पायदान पर हैं भारत-पाकिस्तान?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget