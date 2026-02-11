महाराष्ट्र: पूर्व राज्यपाल कोश्यारी का बड़ा बयान, 'PM मोदी से डरे हुए हैं राज ठाकरे, उन्हें...'

आरएसएस के कार्यक्रम में अभिनेता सलमान खान के शामिल होने के बाद से इस पर सियासत लगातार जारी है. इस पर राज ठाकरे ने दावा करते हुए कहा था कि अलग-अलग क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां मोदी सरकार के डर से ही RSS के कार्यक्रम में शामिल हुईं. अब महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने MNS प्रमुख को घेरा है. उन्होंने बुधवार (11 फरवरी) को कहा कि एमएनएस प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत डरे हुए हैं.

मुंबई में RSS के शताब्दी समारोह के मौके पर शनिवार (7 फरवरी) को कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसमें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, फिल्म निर्माता सुभाष घई और जाने-माने गीतकार और लेखक प्रसून जोशी, रणबीर कपूर समेत कई हस्तियां मौजूद थीं.

राज ठाकरे मोदी से बहुत डरे हुए- कोश्यारी

राज ठाकरे की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर भगत सिंह कोश्यारी ने नासिक में मीडिया से बातचीत में कहा, "मुझे नहीं लगता कि RSS के कार्यक्रम में लोग डर के मारे आए थे. राज ठाकरे मोदी से बहुत डरे हुए हैं. भगवान राम की तरह, मोदी के लिए सभी नागरिक एक समान हैं."

राज ठाकरे मेरे छोटे भाई जैसे हैं- भगत सिंह कोश्यारी

उन्होंने आगे कहा, ''मैं राज ठाकरे का सम्मान करता हूं, वह मेरे छोटे भाई जैसे हैं. उन्हें पीएम मोदी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनके करीब जाना चाहिए. आप छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर हैं. अगर डरना ही है तो गलत काम करने से डरना चाहिए.''

मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान, भाषा विवाद को लेकर सवाल के जवाब में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि स्थानीय बीमारी को फैलने नहीं देना चाहिए. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर भागवत को लगता है कि अपनी भाषा और राज्य के प्रति लगाव एक बीमारी है, तो ज्यादातर राज्य इससे पीड़ित हैं, लेकिन वे दूसरे राज्यों को अपना उपदेश नहीं देते.