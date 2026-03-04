हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मेरा नाम कटने वाला था', तीसरी बार राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद रामदास अठावले का बड़ा खुलासा

'मेरा नाम कटने वाला था', तीसरी बार राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद रामदास अठावले का बड़ा खुलासा

Ramdas Athawale News: रामदास अठावले को बीजेपी ने तीसरी बार राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया है. इस बीच उन्होंने अपने नाम को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Mar 2026 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यभा के लिए चार उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. ऐसे में तीसरी बार रामदास अठावले को टिकट दिया गया है. राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने के बाद रामदास अठावले ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है. 

वहीं उन्होंने अपने टिकट को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि बीच में यह चर्चा थी कि मुझे राज्यसभा नहीं मिल सकती है. उसमें यह विषय आया था कि बीजेपी जिसको राज्यसभा का टिकट देती है उसको दो बार ही देती है. इसी वजह से चर्चा थी कि मेरा नाम कटने वाला था. 

तीसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने पर क्या बोले रामदास अठावले?

रामदास अठावले ने कहा कि चर्चा यह भी थी कि मेरा दो बार राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो इसलिए मुझे राज्यसभा नहीं मिलेगी. मेरा पत्ता कट हो सकता है. उन्होंने आगे कहा कि मेरा नाम बिल्कुल नहीं कट सकता है. मैंने बहुत बार बताया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और अगर वह चौथी बार भी अगर बनेंगे तो मैं भी चौथी बार मंत्री बनूंगा.

अठावले ने आगे कहा कि मैं जिन लोगों के साथ रहता हूं उनके विजन के लिए काम करता हूं और पीएम नरेंद्र मोदी का 'सबका साथ, सबका विकास' का एजेंडा है. विकास करना उनकी भूमिका है और देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आई है और वह तीसरे स्थान पर जाने वाली है. उन्होंने आगे कहा कि मुझे देशभर में फिर से काम करने का मौका मिला है जो मैं अच्छी तरह से करता रहूंगा.

मुझे मौका मिलेगा ऐसा विश्वास था- रामदास अठावले

रामदास अठावले ने आग कहा कि राज्यसभा में मुझे मौका मिलेगा ऐसा मुझे विश्वास था. उन्होंने आगे कहा कि मैं भीमराव आंबेडकर की विचारधारा का नेता हूं और उनके मिशन को पूरा करने के लिए मैं काम कर रहा हूं. उसी तरह पीएम मोदी ने मुझे तीसरी बार देशभर के गरीबों, बेरोजगारों का विकास करने का मौका मिला है. 

तीसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नबीन, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष और सबसे ज्यादा योगदान देवेंद्र फडणवीस का योगदान है. उन्होंने मेरे नाम के लिए बहुत कोशिश की. देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों से मुझे राज्यसभा के लिए मौका मिला है. 

एनसीपी शरद पवार को लेकर क्या कहा?

शरद पवार को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चाएं तेज हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि शरद पवार एक सीनियर नेता हैं और उनको राज्यसभा में लाने के लिए उद्धव ठाकरे और हर्षवर्धन सपकाल से उनके नाम पर चर्चा चल रही है. उन्होंने आगे कहा कि शरद पवार के नाम पर एकमत होता है तो चुनाव निर्विरोध हो सकता है. 

इसमें महायुति के नेताओं की यह भूमिका है कि अगर उनका नाम आता है तो सातों उम्मीदवारों को नहीं लड़ाया जाएगा, लेकिन किसी और के नाम पर सातों उम्मीदवार खड़ा करने पर विचार कर सकती है. 

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
04 Mar 2026 04:48 PM (IST)
RAMDAS ATHAWALE BJP MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
