'पहले ये लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखें', प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज

केंद्र सरकार की ओर से बुधवार (11 फरवरी) को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के गायन के लिए नई गाइडलाइन के पालन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है. उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एबीपी न्यूज़ के साथ बातचीत में सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले ये लोग 'वंदे मातरम' और 'वंदे भारत' में अंतर करना सीख लें, बाकी जो किया गया है सब सही है. बंगाल चुनाव बीत जाए उसके बाद देखते हैं कि यह क्या करते हैं.

'उन्हें वंदे मातरम और वंदे भारत में ही अंतर पता नहीं था'

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ''छह स्टेंजा हो या चार हो या दो स्टेंजा हो, जो भी गाया जाए, वंदे मातरम गाना जरूरी है क्योंकि जब हमारी चर्च चल रही थी, पहले तो बीजेपी से फरमान आया कि सेशन के दौरान कोई 'वंदे मातरम' के नारे नहीं लगा सकता है. हमने जब उस पर आपत्ति जताई तो ये वापस लिया गया. दूसरी बात जब बीजेपी चर्चा कर रही थी तब उन्हें वंदे मातरम और वंदे भारत में ही अंतर पता नहीं था. पहले गाया जाए या बाद में गाया जाए, हम पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद देखेंगे.

वंदे मातरम को लेकर केंद्र के क्या हैं दिशा-निर्देश?

केद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक वंदे मातरम के 6 श्लोक गाए जाएंगे. जिसकी अवधि करीब 3 मिनट और 10 सेकंड है. इसे गीत को प्रमुख राजकीय समारोहों के दौरान बजाया जाएगा. इनमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आधिकारिक कार्यक्रमों में औपचारिक आगमन और प्रस्थान समारोह और ऐसे समारोहों में उनके निर्धारित भाषणों से पहले और बाद के कार्यक्रम शामिल हैं.

पहले गाया जाएगा 'वंदे मातरम'

नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' और 'राष्ट्रगान' दोनों होने हैं, तो पहले राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' गाया जाएगा और उसके बाद 'राष्ट्रगान' जन गण मन गाया जाएगा. दिशा-निर्देशों में आगे यह भी साफ तौर से कहा गया है कि गायन के दौरान लोग सावधान की मुद्रा में खड़े रहें. गृह मंत्रालय ने शिक्षण संस्थानों से दैनिक स्कूल की सभाओं और महत्वपूर्ण संस्थागत कार्यक्रमों के दौरान वंदे मातरम गाने को बढ़ावा देने की अपील की है.