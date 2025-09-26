बीड: I Love मोहम्मद कार्यक्रम में मौलाना की CM योगी पर विवादित टिप्पणी, 'तुझे दफना दिया जाएगा'
Beed Maulana Viral Video: महाराष्ट्र के बीड में विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. लेकिन गिरफ्तार की मांग तेज हो गई है.
यूपी से महाराष्ट्र तक 'आई लव मोहम्मद' का विवाद पहुंच गया है. महाराष्ट्र के बीड में एक मौलाना भड़काऊ बयान दे दिया. वीडियो में यूपी के मुख्यमंत्री को मौलाना ने विवादित टिप्पणी करते हुए धमकी दे दी जो वायरल हो गया है. मौलाना की पहचान अभी नहीं हो पाई है लेकिन उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है. 10 सितंबर को यूपी के कानपुर से उठा विवाद अब महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में तूल पकड़ता जा रहा है. यूपी बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि मौलाना ने मशहूर होने के लिए सीएम योगी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है.
'यहां तुझे दफना दिया जाएगा'
मौलाना ने सीएम योगी पर विवादित टिप्पण करते हुए कहा, "तेरे में इतनी हिम्मत है तो माजलगाव में आ. आई लव बैनर लगाने वाले को तू गिरफ्तार करेगा तो कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने से उस *&%$£ को चैलेंज करता हूं, यहां तुझे दफना दिया जाएगा."
बीड में दो दिन पहले माजलगाव शहर में 'आई लव मोहम्मद' कार्यक्रम संपन्न हुआ था. विवादित बयान मामले में अभी तक माजलगाव पुलिस थाने में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है.
#WATCH | मौलाना ने सीएम योगी पर की विवादित टिप्पणी— ABP News (@ABPNews) September 26, 2025
देखिए 'जनहित' चित्रा त्रिपाठी (@chitraaum) के साथhttps://t.co/smwhXURgtc #ChitraTripathiOnABP #Politics #Maharashtra #YogiAdityanath pic.twitter.com/wn7t9aEmSG
मुंबई में भी आई लव महादेव के पोस्टर लगाये जा रहे
मुंबई में पिछले हफ्ते इस विवाद को रजा एकेडमी नाम के संगठन हवा दी. बाकायदा इसको लेकर कैंपेन चलाया गया. इसके बाद ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में आईलव मोहम्मद की मुहिम चल पड़ी थी. अब इसके खिलाफ मुंबई में भी आई लव महादेव के पोस्टर लगाये जा रहे हैं. जगह जगह नारेबाजी जा रही है. फिलहाल आईलव मोहम्मद वर्सेज आई लव महादेव का विवाद थमने की बजाए तूल पकड़ता जा रहा है.
बरेली में जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी
बता दें कि आई लव मोहम्मद का ट्रेंड आज (26 सितंबर) जुमे के दिन बरेली पहुंच गया. इससे वही हालात पैदा किये, जिसका कई दिनों से बार-बार अंदेशा पैदा हो रहा था. बरेली प्रशासन से इजाजत नहीं मिलने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन पर उतारू हो गये. पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी. पुलिस लोगों को रोक रही थी कि जुलूस की इजाज़त नहीं है. लेकिन भीड़ उपद्रव पर उतारू थी. भीड़ ने पुलिस वालों से धक्कामुक्की शुरू कर दी. थोड़ी ही देर में हालात पत्थरबाज़ी के बन गये. इसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया. दोपहर को घंटे भर तक चले इस बवाल के बाद बरेली में हालात अब काबू में हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL