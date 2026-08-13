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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबाबा सिद्दीकी हत्याकांड: मुख्य साजिशकर्ता को मुंबई क्यों नहीं ला पा रही पुलिस? कोर्ट को बताई वजह

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: मुख्य साजिशकर्ता को मुंबई क्यों नहीं ला पा रही पुलिस? कोर्ट को बताई वजह

Baba Siddique Murder Case: मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई की हिरासत लेने में कानूनी अड़चन होने की कोर्ट में स्पष्ट जानकारी दी है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 13 Aug 2026 12:09 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ी अपडेट सामने आई है, मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई के हिरासत में लेने को लेकर आ रही दिक्कतों के बार में बताया है. मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई की हिरासत लेने में कानूनी अड़चन होने की कोर्ट में स्पष्ट जानकारी दी है.

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया है कि केंद्र सरकार ने 5 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर अनमोल बिश्नोई की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए हैं. इसके चलते फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद अनमोल बिश्नोई को जेल से बाहर लाना संभव नहीं हो पा रहा है.

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अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी- मुंबई पुलिस

पुलिस के मुताबिक, जांच के लिहाज से अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करना बेहद जरूरी है. उसकी हिरासत के बिना मामले की आगे की जांच में बाधा आ रही है. पुलिस ने कोर्ट में यह भी स्पष्ट किया कि अनमोल बिश्नोई को बचाने का उसका कोई उद्देश्य नहीं है और उसकी हिरासत हासिल करने के लिए सभी जरूरी कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं.

मकोका कोर्ट ने पुलिस को जारी किया था शोकाज नोटिस

आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई को प्रत्यक्ष या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करने में पुलिस के विफल रहने पर मकोका कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. हालांकि, पुलिस का कहना है कि जांच के लिए अनमोल बिश्नोई की प्रत्यक्ष हिरासत आवश्यक है.

पुलिस की दलील है कि पहली पुलिस रिमांड के समय आरोपी को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करना कानूनी रूप से उचित नहीं है. मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अनमोल बिश्नोई की हिरासत हासिल करने के लिए सभी संभावित कदम उठाए जा रहे हैं और मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए उसकी पूछताछ महत्वपूर्ण है.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 13 Aug 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS Baba Siddique Murder Case MUMBAI NEWS
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