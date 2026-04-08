महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोमवार-मंगलवार को अहम घटनाक्रम देखने को मिले. महाराष्ट्र में बारामती विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता पार्थ पवार ने स्पष्ट किया कि वह अपनी मां और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के निर्विरोध निर्वाचन के लिए किसी से बातचीत नहीं करेंगे. उन्होंने कांग्रेस के चुनाव लड़ने के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. गौरतलब है कि अजित पवार के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है और महायुति इस चुनाव को निर्विरोध कराने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस ने आकाश मोरे को मैदान में उतार दिया है.

उधर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी राज्य में “अच्छी खबर” की प्रतीक्षा कर रही है. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब जदयू प्रमुख नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने की अटकलें तेज हैं. राजनीतिक चर्चाओं के बीच यह संभावना जताई जा रही है कि भाजपा जल्द ही बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है. वहीं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर भाजपा के दीर्घकालिक राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा दावा किया.

इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर प्रतिमा विकास योजना’ को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि राज्य के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिमाओं के सौंदर्यीकरण के लिए एक-एक करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. इस योजना के तहत आंबेडकर के साथ-साथ संत रविदास, कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि जैसी हस्तियों की प्रतिमाओं का भी विकास किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा, रोशनी और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.