महाराष्ट्र में रिश्तों का कत्ल! 30 लाख के बीमा के लिए जीजा की हत्या... दो आरोपी गिरफ्तार

Maharashtra Insurance Money Murder: महाराष्ट्र के सांगली जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां बीमा की 30 लाख रुपये की रकम हासिल करने के लिए एक व्यक्ति ने अपने ही जीजा की हत्या की साजिश रची. इस वारदात का खुलासा महाराष्ट्र के कवठेमहांकाल तालुका के चोरोची गांव में हुई पुलिस जांच के दौरान हुआ.

शुरुआत में इस मामले को सड़क दुर्घटना मानकर दर्ज किया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले राज सामने आए. इसके बाद जांच की दिशा बदली और पूरा मामला हत्या का निकला.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, 19 मई 2026 की रात करीब 11 बजे विजापुर-गुहागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रेम ढाबे के पास दत्तात्रय भगवान चावरे (44) मृत अवस्था में पाए गए थे. उनके सिर पर गंभीर चोटें थीं, जिसके कारण शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना गया.

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हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल के निरीक्षण और अन्य सबूतों से पता चला कि दत्तात्रय की मौत किसी हादसे में नहीं, बल्कि गंभीर मारपीट के कारण हुई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की.

3 लाख की सुपारी देकर कराई हत्या

जांच के दौरान पुलिस ने रामचंद्र धनप्पा खिलारे और तुकाराम मारुती सांगोलकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में खुलासा हुआ कि दत्तात्रय चावरे की हत्या के लिए 3 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी.

पुलिसहत्या ने बताया कि इस हत्या का खास मकसद 30 लाख रुपये की बीमा राशि हासिल करना था. आरोपियों ने पहले दत्तात्रय की पिटाई कर उनकी हत्या की और बाद में मामले को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की.

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब इस साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

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