हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: महाराष्ट्र में रिश्तों का कत्ल! 30 लाख के बीमा के लिए जीजा की हत्या... दो आरोपी गिरफ्तार

Maharashtra: महाराष्ट्र में रिश्तों का कत्ल! 30 लाख के बीमा के लिए जीजा की हत्या... दो आरोपी गिरफ्तार

Sangli Murder Case:महाराष्ट्र के सांगली जिले में 30 लाख रुपये की बीमा राशि पाने के लालच में एक व्यक्ति ने अपने जीजा की हत्या कर दी,जिसे पहले सड़क हादसा माना गया था, लेकिन जांच में हत्या का खुलासा हुआ.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 08 Jun 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra Insurance Money Murder: महाराष्ट्र के सांगली जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां बीमा की 30 लाख रुपये की रकम हासिल करने के लिए एक व्यक्ति ने अपने ही जीजा की हत्या की साजिश रची. इस वारदात का खुलासा महाराष्ट्र के कवठेमहांकाल तालुका के चोरोची गांव में हुई पुलिस जांच के दौरान हुआ.

शुरुआत में इस मामले को सड़क दुर्घटना मानकर दर्ज किया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले राज सामने आए. इसके बाद जांच की दिशा बदली और पूरा मामला हत्या का निकला.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, 19 मई 2026 की रात करीब 11 बजे विजापुर-गुहागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रेम ढाबे के पास दत्तात्रय भगवान चावरे (44) मृत अवस्था में पाए गए थे. उनके सिर पर गंभीर चोटें थीं, जिसके कारण शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना गया.

महाराष्ट्र का राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प, सुनेत्रा पवार की सीट पर अब इस नेता को मिला टिकट

हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल के निरीक्षण और अन्य सबूतों से पता चला कि दत्तात्रय की मौत किसी हादसे में नहीं, बल्कि गंभीर मारपीट के कारण हुई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की.

3 लाख की सुपारी देकर कराई हत्या

जांच के दौरान पुलिस ने रामचंद्र धनप्पा खिलारे और तुकाराम मारुती सांगोलकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में खुलासा हुआ कि दत्तात्रय चावरे की हत्या के लिए 3 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी.

पुलिसहत्या ने बताया कि इस हत्या का खास मकसद 30 लाख रुपये की बीमा राशि हासिल करना था. आरोपियों ने पहले दत्तात्रय की पिटाई कर उनकी हत्या की और बाद में मामले को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की.

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब इस साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

मुंबईवालों को होने वाली है परेशानी! BEST कर्मचारियों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

Published at : 08 Jun 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Sangli Murder Case Insurance Money Murder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra: महाराष्ट्र में रिश्तों का कत्ल! 30 लाख के बीमा के लिए जीजा की हत्या... दो आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र में रिश्तों का कत्ल! 30 लाख के बीमा के लिए जीजा की हत्या... दो आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र
Heatwave Impact: महाराष्ट्र में गर्मी का कहर! खुले मैदान में खड़ी 5 गाड़ियां जलकर खाक, लू से वन्यजीव की भी गई जान
महाराष्ट्र में गर्मी का कहर! खुले मैदान में खड़ी 5 गाड़ियां जलकर खाक, लू से वन्यजीव की भी गई जान
महाराष्ट्र
Maharashtra: कॉलेज छात्रा को नशा देकर किया दुष्कर्म, फिर वीडियो दिखाने की धमकी देकर किया शोषण
कॉलेज छात्रा को नशा देकर किया दुष्कर्म, फिर वीडियो दिखाने की धमकी देकर किया शोषण
महाराष्ट्र
मुंबई के दादर में बेकाबू BEST बस का कहर, वाहनों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल
मुंबई के दादर में बेकाबू BEST बस का कहर: वाहनों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल
Advertisement

वीडियोज

Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian Embassy Advisory: ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच ईरान में भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी- 'जल्द बाहर निकलें...'
ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच ईरान में भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी- 'जल्द बाहर निकलें...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
INDIA Bloc की बैठक में कांग्रेस ने सपा प्रमुख को दी बड़ी जिम्मेदारी, कहा- अब अखिलेश जी...
INDIA Bloc की बैठक में कांग्रेस ने सपा प्रमुख को दी बड़ी जिम्मेदारी, कहा- अब अखिलेश जी...
विश्व
Israel Iran War Live Updates: 'इजरायल को भारी कीमत चुकानी होगी', मिसाइल अटैक पर भड़का ईरान, हूती भी जंग में कूदे
'इजरायल को भारी कीमत चुकानी होगी', मिसाइल अटैक पर भड़का ईरान, हूती भी जंग में कूदे
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव? जानें सारी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव?
इंडिया
थलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
थलापति विजय का कांग्रेस को तोहफा, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट सौंपी, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
बॉलीवुड
Bandar BO Day 3: बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
इंडिया
ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, राज्यसभा के सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी
ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, राज्यसभा के सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी
हेल्थ
Indian Thali: क्या भारतीय थाली सच में बढ़ाती है डायबिटीज, जानें किन लोगों के लिए सही नहीं है दाल-रोटी?
क्या भारतीय थाली सच में बढ़ाती है डायबिटीज, जानें किन लोगों के लिए सही नहीं है दाल-रोटी?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget