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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: कॉलेज छात्रा को नशा देकर किया दुष्कर्म, फिर वीडियो दिखाने की धमकी देकर किया शोषण

Maharashtra: कॉलेज छात्रा को नशा देकर किया दुष्कर्म, फिर वीडियो दिखाने की धमकी देकर किया शोषण

Ambajogai Crime News: महाराष्ट्र के अंबाजोगाई में कॉलेज छात्रा ने दो युवकों पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने तथा बाद में ब्लैकमेल कर लाखों रुपये और सोना लेने का आरोप लगाया, दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 08 Jun 2026 01:45 PM (IST)
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Maharashtra Rape Case: महाराष्ट्र के अंबाजोगाई से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कॉलेज में पढ़ने वाली 20 साल की युवती को नशीला पदार्थ देकरदो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता का यह भी आरोप है कि घटना के बाद उसे ब्लैकमेल कर लाखों रुपये और सोना भी लिया गया. मामले के सामने आने के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है.

पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, केज तालुका की रहने वाली युवती अंबाजोगाई में कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी. इसी दौरान उसकी पहचान महेश करपे और पवन कराड नामक दो युवकों से हुई. आरोप है कि बाद में दोनों युवक उसका पीछा करने लगे और उसे परेशान करने लगे.

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शिकायत में उसने बताया कि एक दिन महेश करपे ने युवती को जबरदस्ती मंचूरियन खिलाया, जिसके बाद युवती को नशा हो गया. पीड़िता का आरोप है कि इसी स्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

ब्लैकमेल कर पैसे और सोना लेने का आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बाद में दूसरे आरोपी ने भी नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर फोटो और वीडियो लेकर उसके परिवार वालों को दिखाने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ब्लैकमेल कर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए. 

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने डर और दबाव बनाकर युवती से करीब तीन लाख रुपये और साढ़े नौ तोला सोना भी हासिल कर लिया. मामला सामने आने के बाद अंबाजोगाई शहर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी सबूतों और आरोपों की गहन जांच की जा रही है.

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Published at : 08 Jun 2026 01:45 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS RAPE CASE Ambajogai Crime News
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