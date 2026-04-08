नोएडा के स्क्रैप माफिया रवि काना उर्फ रवि नागर को बांदा जेल से छोड़े जाने के मामले में निलंबित जेल अधीक्षक और जेलर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. वहीं कोर्ट ने इस मामले में सरकार समेत सभी प्रतिवादियों को छह हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निलंबित बांदा के जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम और जेलर विक्रम सिंह यादव को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने छह हफ्ते में सरकार समेत सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.

27 मई को होगी मामले पर सुनवाई

इस मामले पर जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस सत्य वीर सिंह की डिवीजन बेंच में सुनावाई हुईं, जिसमें कोर्ट ने ये आदेश दिया है. वहीं याचिकाकर्ता को भी रिजाइंडर एफिडेविट फाइल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी.

जानें क्या है पूरा मामला?

दरअसल 29 जनवरी 2026 को नोएडा के स्क्रैप माफिया व गैंगस्टर रवि काना को कोर्ट के आदेश के बिना ही जेल से छोड़ दिया गया था. जिसके बाद इसे मामले ने तूल पकड़ लिया था और उसकी रिहाई को लेकर सवाल उठने लगे थे.

इस मामले में दो फरवरी को जेल चौकी इंचार्ज अनुराग पांडे ने बांदा जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम, जेलर विक्रम सिंह यादव और बांदा जेल के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

इस घटना पर गौतमबुद्धनगर सीजेएम कोर्ट ने जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा था. डीजी जेल के आदेश पर जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया था. जिसके बाद मामले की जांच के लिए अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई थी.

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