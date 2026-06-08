Heatwave Impact: महाराष्ट्र में गर्मी का कहर! खुले मैदान में खड़ी 5 गाड़ियां जलकर खाक, लू से वन्यजीव की भी गई जान
Maharashtra Monsoon Update: महाराष्ट्र के नालासोपारा में तेज गर्मी के बीच खुले मैदान में खड़ी पांच कारों में अचानक आग लग गई, जिसमें दो गाड़ियां पूरी तरह जल गईं और तीन को आंशिक नुकसान पहुंचा.
Maharashtra Heatwave Impact: मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में एक तरफ जहां सभी को मॉनसून के आगमन का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ गर्मी की तपिश आज भी बरकरार है. विदर्भ में भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जबकि मुंबई और आसपास के इलाकों में भी तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. इस बीच नालासोपारा से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है.
नालासोपारा पूर्व के सर्वोदय नगर और बावशेत पाड़ा इलाके में रविवार दोपहर खुले मैदान में पार्क की गई 5 चारपहिया गाड़ियों में अचानक आग लग गई. इस हादसे में दो गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गईं, जबकि तीन अन्य गाड़ियों को आंशिक नुकसान पहुंचा. शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह तेज गर्मी को माना जा रहा है.
डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू
घटना की जानकारी मिलते ही वसई विरार शहर महानगरपालिका के अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने पानी का छिड़काव कर आग बुझाने का काम शुरू किया और करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.
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हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आग अत्यधिक गर्मी के कारण लगी या इसके पीछे कोई अन्य वजह है.
चंद्रपुर में लू लगने से जंगली भैंसे की मौत
वहीं दूसरी ओर चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी तालुका के झरण जंगल में एक जंगली भैंसे की लू लगने से मौत का मामला सामने आया है. जंगल से सटे सड़क के भैंस का शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी.
वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे. जांच में मृत भैंसे के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले. पशु चिकित्सा अधिकारियों ने घटनास्थल पर ही पोस्टमार्टम किया. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि अत्यधिक गर्मी और लू के कारण उसकी मौत हुई है. एक्सपर्टों का कहना है कि बढ़ते तापमान का असर अब सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि वन्यजीवों पर भी साफ दिखाई देने लगा है.
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