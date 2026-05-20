मुंबई के बांद्रा में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस पर पथराव, खंगाले जा रहे CCTV

मुंबई के बांद्रा में प्रशासन का अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कर रही है. प्रशासन ने अपनी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बुधवार (20 मई) को बांद्रा में बने एक अवैध मदरसे पर कार्रवाई की. ये मदरसा रेलवे की जमीन को अतिक्रमण कर बनाया गया था. प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग बड़ी संख्या में मदरसे के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे.

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस ने पहले उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो गए तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया. यह हंगामा रेलवे की जमीन पर बने एक अवैध मदरसे सहित अन्य अवैध ढांचों को हटाए जाने के विरोध में हुआ.

पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ स्पेशल टीम तैयार

मुंबई में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद मुंबई पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. घटना में शामिल आरोपियों की पहचान करने के लिए विशेष टीम गठित की गई है. सूत्रों के मुताबिक, सभी टीवी चैनलों के फुटेज और वीडियो क्लिप्स खंगाले जा रहे हैं. पत्थरबाजी के दौरान दिखाई देने वाले लोगों की पहचान कर उनकी तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं.

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उपायुक्त निमित गोयल ने स्पेशल टीम को सख्त आदेश देते हुए कहा है कि सभी हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. इसके अलावा CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वेस्ट रीजन एडिशनल कमिश्नर अभिनव देशमुख ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा स्टेशन के बाहर डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था जिसे प्रोटेक्शन मुंबई पुलिस ने दिया था इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की. इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इस मामले में हम FIR दर्ज कर रहे हैं और जितने लोग शामिल थे उनपर करवाई की जाएगी.

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