हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रडिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कमर्शियल फ्लाइट से की यात्रा तो संजय राउत बोले, 'ये लोग...'

डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कमर्शियल फ्लाइट से की यात्रा तो संजय राउत बोले, 'ये लोग...'

Sanjay Raut On Eknath Shinde: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के एयर इंडिया फ्लाइट से दिल्ली जाने पर सियासत गरमा गई. संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि पूरी फ्लाइट को ही चार्टर बना दिया गया होगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 20 May 2026 04:47 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निजी जेट छोड़कर एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाने पर अब सियासत तेज हो गई है. शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि आम फ्लाइट से यात्रा दिखाना सिर्फ दिखावा हो सकता है.

संजय राउत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अपने निजी जेट की बजाय एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाने को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा, “वो सामान्य फ्लाइट पूरी तरह बुक की गई होगी. इन लोगों ने सामान्य फ्लाइट को ही चार्टर फ्लाइट बना दिया होगा. ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास इतना पैसा है. पूरी फ्लाइट में यात्री भी शायद इनके ही होंगे. ये लोग चार्टर प्लेन के अलावा यात्रा नहीं कर सकते. अगर फ्लाइट की क्षमता 390 या 200 यात्रियों की है, तो उतनी टिकटें भी शायद इन्होंने ही बुक कर रखी होंगी.”

मुंबई: तरबूज से मौत का मामला, फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पीएम मोदी की अपील का हवाला

दरअसल, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस बार मुंबई से दिल्ली एयर इंडिया की यात्री उड़ान से पहुंचे. बताया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील को ध्यान में रखते हुए निजी विमान की जगह कमर्शियल फ्लाइट से यात्रा की. वे दोपहर 4 बजे की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, जहां उन्हें स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी बैठक में हिस्सा लेना था.

पहले भी कम किया था हेलिकॉप्टर और काफिले का इस्तेमाल

जानकारी के मुताबिक, एकनाथ शिंदे पहले भी कई बार सरकारी खर्च और ईंधन बचाने की बात कह चुके हैं. उन्होंने कुछ मौकों पर हेलिकॉप्टर और बड़े काफिले के इस्तेमाल को भी कम किया था. अब एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाने को भी उसी पहल से जोड़कर देखा जा रहा है.

महाराष्ट्र में जानलेवा हुई गर्मी! नागपुर में लू से एक दिन में 3 लोगों की मौत

हालांकि, शिंदे के इस कदम को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है. संजय राउत के बयान के बाद यह मामला अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है. एक तरफ शिंदे समर्थक इसे सादगी और ईंधन बचत से जोड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे सिर्फ दिखावा बता रहा है.

और पढ़ें
Published at : 20 May 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कमर्शियल फ्लाइट से की यात्रा तो संजय राउत बोले, 'ये लोग...'
डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कमर्शियल फ्लाइट से की यात्रा तो संजय राउत बोले, 'ये लोग...'
महाराष्ट्र
Maharashtra News: रत्नागिरी के जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला हुई बम धमाके की शिकार, इलाके से 25 जिंदा बम भी बरामद
रत्नागिरी के जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला हुई बम धमाके की शिकार, इलाके से 25 जिंदा बम भी बरामद
महाराष्ट्र
Maharashtra News: घर पर नहीं थे माता-पिता, तभी हुई दरिंदगी! खेत में ले जाकर 5 साल की बच्ची के साथ किया बलात्कार
घर पर नहीं थे माता-पिता, तभी हुई दरिंदगी! खेत में ले जाकर 5 साल की बच्ची के साथ किया बलात्कार
महाराष्ट्र
Maharashtra News: केबिन में सो रहे मजदूरों पर टूटा मौत का कहर! ईंटों से भरा ट्रक पलटने से 3 की मौके पर मौत, कई घायल
केबिन में सो रहे मजदूरों पर टूटा मौत का कहर! ईंटों से भरा ट्रक पलटने से 3 की मौके पर मौत, कई घायल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: मुंबई इवेंट में पैपराजी पर बुरी तरह भड़के सलमान खान, वीडियो वायरल (20-05-26)
Salman Khan Slams Paparazzi Outside Hospital, Says “60 Years Old But Haven’t Forgotten How To Fight”
PM Modi Meloni Viral Video: मोदी-मेलोनी की तस्वीर देख क्यों गरमाया विपक्ष | Modi Gifts Melody
| Modi Gifts Melody Toffee to Meloni | रोम में ‘मेलोडी मोमेंट’ का जादू | Latest News
Uttarakhand News: केदारनाथ मार्ग पर श्रद्धालु परेशान | CM Dhami | Uk Government
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Melodi Moment! पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की टॉफी, Video हो गया वायरल
Melodi Moment! पीएम मोदी ने इटली की PM मेलोनी को गिफ्ट की टॉफी, Video वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
क्रिकेट
मोहम्मद शमी को कोर्ट ने कर दिया बरी, अलग रह रही पत्नी हसीन जहां ने लगाए थे आरोप, जानें पूरा मामला
मोहम्मद शमी को कोर्ट ने कर दिया बरी, अलग रह रही पत्नी हसीन जहां ने लगाए थे आरोप, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
1.4 करोड़ की गाड़ी और बेशुमार दौलत के मालिक हैं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, इतनी मिलती है हर महीने सैलरी
1.4 करोड़ की गाड़ी और बेशुमार दौलत के मालिक हैं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, इतनी मिलती है हर महीने सैलरी
इंडिया
ममता बनर्जी ने जिस सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उसे केंद्र सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा
ममता बनर्जी ने जिस सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उसे केंद्र सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा
इंडिया
'आपके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री गद्दार हैं', रायबरेली में राहुल गांधी का विवादित बयान, भड़की बीजेपी ने दी नसीहत
'गद्दार हैं आपके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री', राहुल ने क्यों दिया ऐसा विवादित बयान? भड़की BJP
इंडिया
Railway Fire Incident: ट्रेन में आग से आ रही 'साजिश की बू', राजस्थान के अमरपुरा से हावड़ा तक चार बड़ी घटनाओं से अलर्ट सरकार
ट्रेन में आग से आ रही 'साजिश की बू', राजस्थान के अमरपुरा से हावड़ा तक चार बड़ी घटनाओं से अलर्ट सरकार
इंडिया
Explained: मानसून 2026 की डेट कन्फर्म! तो इतने दिन बाद होगी बारिश, किन चुनिंदा प्रदेशों में राहत की उम्मीद नहीं?
मानसून 2026 की डेट कन्फर्म! कितने दिन बाद होगी बारिश, किन प्रदेशों में राहत की उम्मीद नहीं?
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Embed widget