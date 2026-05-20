डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कमर्शियल फ्लाइट से की यात्रा तो संजय राउत बोले, 'ये लोग...'

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निजी जेट छोड़कर एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाने पर अब सियासत तेज हो गई है. शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि आम फ्लाइट से यात्रा दिखाना सिर्फ दिखावा हो सकता है.

संजय राउत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अपने निजी जेट की बजाय एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाने को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा, “वो सामान्य फ्लाइट पूरी तरह बुक की गई होगी. इन लोगों ने सामान्य फ्लाइट को ही चार्टर फ्लाइट बना दिया होगा. ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास इतना पैसा है. पूरी फ्लाइट में यात्री भी शायद इनके ही होंगे. ये लोग चार्टर प्लेन के अलावा यात्रा नहीं कर सकते. अगर फ्लाइट की क्षमता 390 या 200 यात्रियों की है, तो उतनी टिकटें भी शायद इन्होंने ही बुक कर रखी होंगी.”

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पीएम मोदी की अपील का हवाला

दरअसल, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस बार मुंबई से दिल्ली एयर इंडिया की यात्री उड़ान से पहुंचे. बताया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील को ध्यान में रखते हुए निजी विमान की जगह कमर्शियल फ्लाइट से यात्रा की. वे दोपहर 4 बजे की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, जहां उन्हें स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी बैठक में हिस्सा लेना था.

पहले भी कम किया था हेलिकॉप्टर और काफिले का इस्तेमाल

जानकारी के मुताबिक, एकनाथ शिंदे पहले भी कई बार सरकारी खर्च और ईंधन बचाने की बात कह चुके हैं. उन्होंने कुछ मौकों पर हेलिकॉप्टर और बड़े काफिले के इस्तेमाल को भी कम किया था. अब एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाने को भी उसी पहल से जोड़कर देखा जा रहा है.

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हालांकि, शिंदे के इस कदम को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है. संजय राउत के बयान के बाद यह मामला अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है. एक तरफ शिंदे समर्थक इसे सादगी और ईंधन बचत से जोड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे सिर्फ दिखावा बता रहा है.